Ces PME qui parviennent à tenir tête aux géants du commerce

Depuis le début de la pandémie, le magasinage en ligne a atteint des proportions jamais vues. Ce phénomène a forcé les entrepreneurs locaux à combler leur retard en matière de services virtuels pour tenter de rivaliser avec les géants du commerce électronique.

Déjà avant 2020, la fréquentation des centres commerciaux était en baisse au pays.

La crise sanitaire a accéléré cette tendance en faveur de l’achat en ligne et obligé les entreprises à se réinventer.

Selon une étude de PayPal Canada, les Canadiens dépensent désormais 178$ en commandes sur internet par mois en moyenne, ce qui représente une augmentation de 69$ par rapport aux dépenses d’avant la pandémie.

Un nouveau sondage d’opinion réalisé pour le compte de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante nous apprend également que la majorité des consommateurs canadiens (60%) disent qu’ils ont moins dépensé dans les petites et moyennes entreprises depuis le début de la crise, privilégiant les grandes surfaces et les géants du commerce électronique.

Cela aura largement profité à Amazon, dont l’offre commerciale était taillée sur mesure pour récupérer l’achalandage des commerces forcés de fermer leurs portes. Lors du premier trimestre de 2021, les ventes nettes de l’empire américain du e-commerce s’élevaient à 108,5 milliards $, une progression de 44% par rapport à l’année précédente.

Difficile pour un petit entrepreneur, qui a des taxes municipales et un local à payer, de s’aligner.

Il s’agit là d’un combat à armes inégales, reconnaît Claire Jenner, fondatrice de Rescue Coffee. Son entreprise spécialisée dans la commercialisation de café équitable torréfié dans les provinces Maritimes verse 10% du produit de ses ventes à diverses associations de défense des animaux.

«Il est presque impossible de faire compétition, lance cette maman entrepreneure basée à Dieppe. Amazon a habitué les consommateurs à des frais d’expédition gratuits pour beaucoup de produits. Pour plusieurs petites entreprises, cela peut être très difficile, car les coûts associés aux livraisons sont très élevés dans notre pays. Cela vient réduire des marges déjà très faibles. C’est un défi, on doit réussir à trouver un juste milieu.»

Claire Jenner a dû se résigner à offrir des livraisons gratuites pour continuer à écouler sa marchandise. Son pari a été le bon: elle a vu ses ventes en ligne multipliées par quatre.

«J’ai été plus occupée que je ne l’ai jamais été», lance-t-elle.

Claire Jenner a vu ses ventes en ligne exploser depuis le début de la pandémie. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Mes ventes en magasin se sont effondrées tandis que mes ventes lignes ont été folles. Je ne m’y attendais pas, j’ai été surprise par le nombre de personnes qui ont soutenu l’achat local. Je crois que la pandémie a rendu les gens plus à l’aise avec le fait de commander sur internet. Je vois cette tendance continuer.»

L’autre clef du succès? Concentrer ses efforts à renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. La femme d’affaires reste convaincue qu’une bonne partie des clients sont prêts à payer un peu plus pour aider les commerces de leur région.

«Tout ce que vous pouvez faire pour accroître la visibilité de votre entreprise en ligne vous aidera à rejoindre les gens», souligne-t-elle.

S’unir ou disparaître

Au cours de la dernière année, les initiatives se sont multipliées pour aider les commerçants à passer à travers cette tempête et réussir la transition vers le virtuel.

L’organisme Excellence NB a notamment lancé une plateforme de vente en ligne de produits locaux: FaitauNB.ca. L’inscription est gratuite et réservée aux entreprises basées au Nouveau-Brunswick dont les produits sont fabriqués dans la province. On y trouve aussi bien des oeuvres d’art, que des produits de beauté, divers vêtements, bijoux, livres, meubles, aliments et autres breuvages offerts par près de 250 vendeurs.

L’Association des Corporations au bénéfice du développement communautaire du Nouveau-Brunswick a quant à elle lancé un programme de formation et de services-conseils destiné aux entrepreneurs désireux de développer la vente en ligne.

Divers représentants du secteur privé se sont aussi associés pour créer L’amour d’ici, un programme de promotion de l’achat local.

L’idée est née dès mars 2020 alors que des chefs d’entreprise de la province et des intervenants en développement communautaire s’inquiétaient des fermetures causées par la pandémie, explique Danny Bazin, rédacteur pour Brainworks. L’agence de marketing pour laquelle il travaille s’est alors chargée de développer plusieurs campagnes de communication bilingues destinées à mettre en avant l’entrepreneuriat néo-brunswickois. Son équipe a commencé par publier une longue série de portraits d’entrepreneurs des quatre coins de la province.

«L’idée était de démontrer tout ce qu’il était possible de se procurer de façon locale, tout en gardant un ton inspirant. On les prend en photo et on leur demande de parler de ce qui les motive, d’expliquer comment ils se sont adaptés à la COVID-19», décrit Danny Bazin.

Le succès est retentissant: les publications sont suivies par près de 25 000 abonnés sur Facebook et plus de 2000 entreprises ont participé.

«Les gens nous écrivent pour nous dire qu’ils ont fait de belles découvertes ou qu’ils ont changé leurs habitudes d’achat. De plus en plus de gens réalisent les bénéfices d’une économie circulaire et l’impact des investissements dans nos entreprises d’ici», note le professionnel du marketing.

Ce service, offert gratuitement, donne un bon coup de pouce à nombre d’entreprises qui n’ont pas les ressources financières ou l’expertise pour soigner leur image et rejoindre leur clientèle, ajoute-t-il.

«Faire de la promotion prend beaucoup d’effort pour une entreprise qui commence. Si on se regroupe, on peut faire compétition avec des géants qui ont des moyens pour être vus partout. C’est la force du nombre!»