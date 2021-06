Donald Arseneault songe à la direction du Parti libéral

Absent de la politique active depuis près de quatre ans, l’ancien vice-premier ministre Donald Arseneault dit être en période de réflexion en vue d’un éventuel retour. Ce dernier vise d’ailleurs rien de moins que le poste de chef du parti.

«Je n’ai jamais fait de discours d’adieu à l’Assemblée législative pour la simple raison que mon départ n’était en fait qu’un au revoir. J’ai la conviction que je vais revenir tôt ou tard.»

L’ancien politicien, qui travaille depuis quelques mois pour l’organisme Bleuets NB, avoue être toujours animé par la même passion de la politique, une passion qu’il a expérimentée pendant une bonne quinzaine d’années.

C’est d’ailleurs sur cette grande expérience de la politique provinciale qu’il entend mettre l’accent afin de mousser une éventuelle candidature. Il est vrai que celui-ci a eu la chance de toucher à tous les rôles au cours de ses quatre mandats à l’Assemblée législative: l’opposition officielle, le pouvoir, le rôle de simple député, celui de ministre… et même de vice-premier ministre.

Originaire du Restigouche, il demeure dans le sud de la province depuis son départ de la politique active. Il voit d’ailleurs dans cette réalité une possibilité de «reconnecter» ces deux parties de la province souvent aux antipodes depuis la dernière élection.

«Je suis motivé par ce désir de voir toutes les régions de ma province s’épanouir, de faire une différence dans la vie de nos concitoyens. Je crois que j’ai encore un rôle à jouer dans l’histoire politique de la province», indique-t-il.

Sa décision n’est toutefois pas encore coulée dans le ciment. Pour l’instant, M. Arseneault se contente d’étudier cette possibilité tout en tâtant l’intérêt des membres du parti et en sondant d’éventuels appuis.

«Avant d’arrêter officiellement ma décision, je vais prendre le temps de rencontrer les gens d’un peu partout en province, savoir s’il y a un intérêt envers ma proposition. Pour l’instant, je crois que le plus important c’est de dire aux membres du parti que la course officielle n’est pas encore lancée, qu’il risque fort bien d’y avoir plus candidats à la chefferie, d’autres options», dit-il, faisant référence à la récente annonce de son confrère T. J. Harvey qui désire aussi remplacer l’ancien chef, Kevin Vickers.

Est-ce que son souhait de renouer avec la politique est lié de quelque façon au paysage actuel? Celui-ci l’admet, il est loin d’être un adepte du type de gestion du premier ministre Blaine et des troupes conservatrices.

«Malheureusement, ce gouvernement – et particulièrement son premier ministre – a souvent une calculatrice là où il devrait avoir un cœur, et ça se reflète sur plusieurs des décisions. On l’a vu lors de la pandémie où certaines décisions ont eu des conséquences atroces pour des entreprises et même des citoyens», dit-il.

Reste que cette annonce a de quoi laisser songeur puisque l’aventure politique entre le Parti libéral et M. Arseneault ne s’est pas terminée dans la plus grande harmonie. Les derniers mois avant son départ ont en effet été plutôt tendus entre lui et certains membres.

«C’est certain que je n’ai pas aimé la façon dont ça s’est terminé, que j’aurais préféré que ça se passe autrement. Mais j’ai néanmoins toujours eu à cœur le Parti libéral et je ne m’en suis jamais vraiment éloigné. Et on ne semble pas me détester non plus puisque j’ai été nommé directeur de campagne lors de la dernière élection provinciale», précise-t-il.

Selon M. Arseneault, il est peu probable qu’une course à la chefferie libérale soit lancée avant l’automne, ce qui lui laisse encore beaucoup de temps à se préparer s’il estime que je jeu en vaut la chandelle.