Réforme de la gouvernance locale: les organismes acadiens font front commun

Une coalition formée d’organismes acadiens provenant de tout horizon réclame du gouvernement provincial une réforme ambitieuse de la gouvernance locale.

Sous l’égide de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), la douzaine d’organismes provinciaux presse le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, de mettre en œuvre cette réforme municipale qui pourrait être la plus importante depuis l’instauration de Chances égales par le gouvernement de Louis J. Robichaud dans les années 1960.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le nouveau directeur général de l’AFMNB, Pascal Reboul, a réclamé rien de moins qu’une rencontre d’urgence entre les organismes acadiens de la coalition et le ministre Allain.

Le front commun est entre autres composé de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

«Dès 2014, le renforcement de la gouvernance locale par la pleine municipalisation du territoire avait été identifié comme priorité numéro un de la communauté acadienne pour les 10 prochaines années», a souligné Pascal Reboul.

Selon lui, le développement des communautés passe invariablement par ce concept de pleine municipalisation qui permettrait une meilleure prestation de services via la mise en place de différentes structures.

«Une réforme en profondeur est absolument nécessaire pour réduire les disparités fiscales entre les centres urbains et les régions rurales de la province tout en assurant une transition équitable afin de rectifier les iniquités fiscales existantes», a pour sa part indiqué par voie de communiqué Gaëtan Thomas, le président-directeur général du CÉNB.

«Les municipalités sont celles qui connaissent le mieux leurs citoyens et qui peuvent veiller à la croissance démographique, offrir un milieu de vie agréable et bien desservir les familles», a quant à elle souligné Chantal Varin, la directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick.

«Il faut mettre les familles au cœur des réflexions dans nos municipalités et nos communautés, ça va contribuer à la vitalité de celles-ci», a ajouté Mme Varin.

L’une des questions au cœur des discussions est de déterminer si la province est outillée sur le plan local et régional de façon à servir les besoins et les intérêts des Néo-Brunswickois et de ses collectivités.

L’un des exemples illustrés par le gouvernement dans son livre vert afin de justifier une réforme municipale concerne le Village de Blacks Harbour, où environ 90% des utilisateurs du complexe de loisirs viennent de l’extérieur de la collectivité et n’ont pas de frais d’utilisation à débourser.

Après des phases consacrées à des consultations publiques, des rencontres avec les parties prenantes et la publication du livre vert sur la réforme municipale, le gouvernement entend rendre public le livre blanc plus tard cet automne.

Son objectif sera de présenter les changements que le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit de mettre en œuvre pour renforcer le système de gouvernance locale et fournir des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre de la réforme.

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 340 entités locales, soit huit cités, 26 villes, 61 villages, huit communautés rurales, une municipalité régionale et 236 districts de services locaux, en plus de 12 commissions de services régionaux.