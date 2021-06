Glyphosate à Tracadie: «une décision à l’image de ce que la population voulait»

Chose promise, chose faite. Bannir l’utilisation du glyphosate sur le territoire de la Municipalité régionale de Tracadie a été l’une des promesses de campagne du maire Denis Losier. Lundi soir, le conseil a adopté un arrêté municipal pour interdire le controversé herbicide.

Les premières démarches visant à interdire le glyphosate, dont le produit le plus connu, Round-Up, est vendu par Monsanto, une société détenue par la multinationale allemande Bayer, ont été entamées en 2019.

L’ancien conseil est parvenu à faire les deux premières lectures d’un arrêté visant à interdire l’herbicide, mais il n’a jamais réussi à aller de l’avant avec la troisième lecture, nécessaire pour l’adoption d’un nouvel arrêté.

Denis Losier a toujours été en faveur d’un arrêté et en 2019, il a même reproché à certains membres du conseil de «privilégier l’argent au lieu de la santé».

Au lendemain de la troisième lecture, le maire savourait sa victoire.

«On est content. On a commencé l’aventure il y a deux ans. On pensait que ça allait aboutir à un moment donné, mais ça n’a pas fonctionné avec l’ancien conseil. On est redevable à la population et beaucoup de gens sont préoccupés et mécontents de cette situation. Ils n’ont rien forcément contre l’agriculture, mais ils sont inquiets par l’utilisation de ces produits», dit-il.

Cinq des dix membres du conseil ainsi que le greffier municipal ont déclaré un conflit d’intérêt et ils ont quitté la salle pendant le débat. L’arrêté a été adopté à l’unanimité par le reste du conseil.

«Durant la campagne, les candidats se sont carrément fait poser la question à savoir quel est leur point de vue là dessus. Ç’a été un enjeu important.»

L’utilisation du glyphosate fait souvent l’objet de controverses, surtout depuis 2015, lorsque l’Organisme mondial de la santé l’a identifié comme étant un cancérigène probable.

En 2016, il a été précisé qu’il est «peu susceptible de présenter un risque cancérigène pour les personnes exposées à cette substance dans l’alimentation», mais d’autres études ont associé l’herbicide au lymphome non hodgkinien.

Au Nouveau-Brunswick, il est surtout utilisé par les entreprises forestières et agricoles, dont l’Alliance agricole du NB, Irving Woodlands, Bleuets NB, Forêt NB et les Producteurs de pommes du NB, qui ont défendu son utilisation dans une lettre publiée en septembre 2020.

Durant de récentes délibérations du comité de l’Assemblée législative sur l’épandage de glyphosate, la présidente de l’Alliance agricole, Lisa Ashworth, a rappelé que les produits contenant du glyphosate sont approuvés par Santé Canada et que les agriculteurs doivent suivre une formation pour s’en servir.

Christian Michaud, copropriétaire de la ferme Michaud, près de Bouctouche et vice-président de l’Alliance, a aussi ajouté qu’il serait difficile pour plusieurs agriculteurs d’abandonner le glyphosate d’un point de vue financier, alors que plusieurs fermiers ont déjà de la difficulté à se tailler une part de marché face aux produits qui proviennent de l’extérieur de la province.

Par contre, durant ces mêmes délibérations à Fredericton, l’Union nationale des fermiers s’est prononcée en faveur de l’adoption de nouvelles pratiques de façon progressive afin de pouvoir cesser d’utiliser les herbicides chimiques.

Les contrevenants reconnus coupables d’une première infraction au nouvel arrêté de Tracadie recevront une amende de 50$ à 640$ ou le maximum prescrit par la Loi sur la gouvernance locale. Les cas récidivistes recevront une amende de 100$ ou le maximum prescrit. Selon la Loi sur la gouvernance locale, le montant d’une pénalité ne peut excéder 1500$. La tâche de mettre en application les nouveaux règlements appartient à l’agent des arrêtés de la municipalité qui a le pouvoir de répondre à des plaintes par écrit

Bien que l’arrêté s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité régionale de Tracadie, il ne peut pas être mis en exécution sur les terres de la Couronne, qui sont gérés par le gouvernement provincial.

Denis Losier reconnaît que certains groupes pourraient aussi envisager la possibilité de contester les nouveaux règlements.

«On va voir ce qui va arriver. C’est une première au Nouveau-Brunswick. On a fait les manchettes pendant deux ans et on pensait que ça allait aboutir. On va être à l’écoute, mais notre décision est à l’image de ce que la population voulait. La population a choisi des élus qui auraient le courage d’aller de l’avant et c’est ce qu’on a fait. La culture de bleuet se faisait avant l’utilisation d’autant de produits chimiques, et s’il faut nuire à la santé des gens pour faire de l’argent, on a des questions à se poser comme société.»