Moncton: de nombreux incendies dans les camps d’itinérants

Un feu a pris dans un camp d’itinérants situé dans le bois derrière le New Brunswick Community College (NBCC) à Moncton dimanche. Le chef des pompiers de la municipalité explique qu’un ou deux événements semblables surviennent chaque jour.

«Il y a eu un incendie dimanche derrière le Canadian Tire, raconte Conrad Landry à propos du centre commercial de la rue Mountain. On l’a éteint. Quelqu’un avait mis un matelas en feu.»

Le chef des pompiers constate que l’événement est commun.

«Il y a quand même beaucoup d’incendies, que les itinérants fassent un feu pour se réchauffer ou cuisiner, a-t-il expliqué mardi. On est appelé à travers le 911 une à deux fois par jour pour ce genre de cas. On en aura probablement un autre ce soir dans un lieu différent.»

Celui qui dirige également les agents des arrêtés municipaux indique que 15 à 20 camps d’itinérants se trouvent à Moncton.

«Nous sommes au courant des sites. Les services de sécurité communautaire les surveillent, assure-t-il. Souvent, il y a trois ou quatre sans-abri dans chacun d’eux, ce n’est pas gros.»

Difficile d’estimer le nombre d’habitants du camp situé dans le bois au nord-ouest de Moncton, près du NBCC, au moment de l’incendie.

Le feu a laissé derrière lui un amas de poutres et de déchets calcinés dans une clairière, entouré d’objets laissés à l’abandon. Un ou deux autres campements semblent s’être trouvés à quelques mètres de là.

«Des sans-abri vivent dans les forêts et dans les champs, observe M. Landry. On essaye de les déplacer quand on reçoit des plaintes, mais ils se réinstallent ailleurs, donc on attend des résultats à moyen et long terme pour diminuer le nombre de personnes qui ont des problèmes de logement.»