Tombes anonymes: des moments difficiles pour les Premières Nations du N.-B.

Les découvertes de plusieurs centaines de sépultures près de pensionnats autochtones ont des impacts jusqu’au Nouveau-Brunswick.

La cheffe de la Première Nation Malécite de Madawaska, Patricia Bernard, explique que sa communauté est en deuil.

Plusieurs membres de sa communauté ont demandé à ce que les drapeaux du Canada et du Nouveau-Brunswick, qui flottaient près des bureaux du conseil de bande, soient retirés à la suite de la découverte, la semaine dernière, de 751 tombes anonymes près du pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.

Les drapeaux ont été retirés lundi.

Le mois dernier, 215 sépultures ont été détectées à l’aide d’un radar souterrain près du pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique.

«C’est un moment de deuil. C’est un sujet qu’il est extrêmement difficile de contempler. Imaginez que votre école primaire ait son propre cimetière. C’est le genre de chose qu’on voit dans des (régimes) tyranniques», dit-elle.

Elle fait valoir que les pensionnats ont opéré sous l’égide du gouvernement fédéral et que la relation avec la province du N.-B. est tendue. Les drapeaux sont un signe de fierté, affirme-t-elle – une fierté que plusieurs dans sa communauté ne ressentent pas actuellement.

«C’est une question de principe de retirer ces drapeaux. Il n’y a pas de fierté, de relation ou de confiance là-dedans», dit-elle.

Elle espère que les Canadiens prendront conscience de la douleur ressentie par les peuples autochtones au pays.

«Ça ne veut pas dire que le Canada n’est pas un beau pays, mais ça veut dire qu’il a fait des choses pas mal honteuses qui doivent être reconnues», dit-elle.

Elle estime qu’il est temps d’amorcer ce dialogue maintenant, alors que cet enjeu est encore frais dans l’esprit des gens.

La décision de plusieurs municipalités de ne pas organiser d’événements pour la fête du Canada en solidarité avec les peuples autochtones est un bon signe, selon elle.

«C’est très important. C’est un geste très positif pour montrer qu’on a des sentiments, des émotions. Il s’agissait de milliers de vies. Il est approprié de les commémorer», dit-elle.

Il y avait plusieurs écoles «de jour» dédiées à l’assimilation de jeunes autochtones au N.-B.

Patricia Bernard explique que celle de Sussex a notamment servi d’exemple pour la création des autres pensionnats à travers le pays, et que l’abus sexuel et physique ainsi que le travail forcé y étaient bien présents.

De vieilles blessures

Terry Richardson, chef de la Première Nation Mi’gmaq de Pabineau, affirme que même s’il n’y avait pas de pensionnats au Nouveau-Brunswick, certains jeunes autochtones de sa communauté ont été envoyés au pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse.

La découverte de nouvelles sépultures est difficile à vivre pour plusieurs autochtones, selon lui.

«C’est un mal générationnel, quand on voit ça, ça ouvre les blessures de nouveau. Ça touche le monde encore.»

Pabineau a mis en place de l’aide en santé mentale à la suite des découvertes récentes. Il y aura également une marche de commémoration organisée à Belledune, avec des lanternes pour chaque corps découvert près des pensionnats.

Le chef Terry Richardson espère que ces découvertes provoquent une prise de conscience chez les gens et que les Canadiens pourront tenter d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du Canada et des peuples autochtones ce 1er juillet.

Il s’est dit agréablement surpris que tant de municipalités décident de ne pas organiser de festivités pour la fête du Canada en appui aux peuples autochtones.

Le chef estime qu’il faut commencer par reconnaître que ces atrocités ont eu lieu afin de commencer à guérir.

«C’est la première étape. On a trouvé les corps et la réalité commence à entrer», dit-il.