Elsipogtog: plus d’une centaine de personnes marchent pour les enfants autochtones

Plus d’une centaine de personnes se sont pointées à une marche en l’honneur des enfants enterrés près des pensionnats autochtones et de ceux qui y ont survécu, jeudi.

Plus d’un millier de sépultures anonymes ont maintenant été découvertes à proximité d’anciens pensionnats autochtones en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

Le pensionnat de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, a aussi été le bourreau de plusieurs jeunes autochtones originaires du Nouveau-Brunswick, dont plusieurs d’Elsipogtog.

Comme les autres pensionnats, il était dévoué à «tuer l’indien à l’intérieur de l’enfant», selon Marilyn Simon Ingram, qui était pensionnaire à Shubenacadie de 1964 à 1967.

L’abus sexuel a commencé dès son départ, à bord du train en direction de la province voisine.

«J’ai dû m’excuser à mon abuseur pour l’avoir dénoncé», a-t-elle raconté jeudi à une foule réunie pour écouter son histoire.

En entrevue, elle ajoute qu’on la frappait souvent à la tête et qu’il fallait parfois se tenir debout dehors, même en plein blizzard.

«Quand tu reviens à la maison, tu n’as plus vraiment de famille», dit-elle en ajoutant qu’elle a tout de même pu nouer des liens d’amitié avec sa mère à son retour.

Marilyn Simon Ingram donne des présentations pour éduquer les jeunes au sujet de l’histoire et de la culture autochtone depuis près de vingt ans. Quelques-uns des jeunes qui ont assisté à ces présentations étaient présents jeudi, sous la pluie, pour lui rendre hommage.

«Je me suis dit qu’ils ont gardé leur promesse. Ils avaient dit qu’ils n’oublieraient jamais et qu’ils rendraient honneur aux enfants des pensionnats», dit-elle.

Le chef d’Elsipogtog, Aaron Sock (au centre) a entonné des chants traditionnels sous la pluie pour rendre hommage aux survivants des pensionnats et aux enfants qui n’y ont pas survécu. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Des paires de chaussures d’enfant ont été placées près d’une statue de Sainte-Anne à Elsipogtog jeudi pour rendre hommage aux enfants qui ont résidé dans les pensionnats autochtones. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Marilyn Simon Ingram a survécu à son séjour au pensionnat de Shubenacadie dans les années 1960, et elle partage maintenant son histoire. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Des sentiments partagés

En voyant des dizaines de petites paires de chaussures rangées près d’une statue de Sainte-Anne, jeudi, Marilyn Simon Ingram dit ressentir une certaine confusion. Tout cela n’a rien de nouveau.

Bon nombre de ceux qui ont survécu aux pensionnats ont déjà témoigné des atrocités subies dans ces établissements religieux, et du fait que certains n’ont pas survécu.

Plusieurs de ces témoignages se retrouvent dans les rapports de la Commission de vérité et réconciliation, publiés en 2015.

«Les survivants parlaient de ces enfants qui étaient tués, et tout le monde était comme “ouais, ok”. C’était tellement blasé. Et maintenant que les corps sont retrouvés, qu’on a une preuve solide, c’est comme si c’est une chose nouvelle. S’ils avaient cherché plus tôt, ils les auraient retrouvés», dit-elle.

Le chef d’Elsipogtog, Aaron Sock, était visiblement émotif jeudi. Il dit ressentir un étrange mélange de soulagement et d’amertume.

«(Je ressens) beaucoup d’émotions. D’un côté, on est contents que ces enfants soient en train d’être découverts, parce que ça attire plus d’attention sur ce qu’on dit depuis longtemps. En même temps, je suis dégoûté par ce qui est arrivé à ces enfants et que rien n’a été fait.»

Elsipogtog, la Première Nation la plus peuplée du Nouveau-Brunswick, compte plusieurs survivants des pensionnats, certains sont dans la soixantaine.

«Ils sont gravement affectés par cela, et c’est quelque chose qui est aussi ressenti par les générations suivantes. On dit depuis longtemps qu’il y a une raison pour les douleurs sociales que l’on ressent sur une base quotidienne, et il faudra du temps pour renverser cela. Ça va prendre beaucoup d’efforts des gouvernements fédéral et provincial, essentiellement, pour éduquer le Canada en général», dit le chef.

«Tuer l’indien»

Le jeune Teagan Copage, originaire d’Elsipogtog, avait 7 ou 8 ans quand sa mère lui a parlé des pensionnats.

«Elle m’a dit que c’était pour nous tuer, pour tuer l’indien. J’étais sous le choc, parce que je croyais fermement à (la religion) chrétienne à cet âge-là, parce que ma famille était chrétienne. Je me suis demandé pourquoi Dieu nous ferait cela, pourquoi les sœurs nous feraient cela», dit le jeune.

Il ne ressent plus cet attachement à la chrétienté, et il dit avoir «trouvé son propre chemin».

Malgré tout, il se dit content que le monde «s’ouvre les yeux» et qu’on a «suffisamment de force» pour faire quelque chose, a-t-il dit suite à la marche de jeudi.