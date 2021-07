Fondation de l’hôpital d’Edmundston: un objectif de 280 000$

La Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston a lancé sa 27e campagne de financement cette semaine sous le thème «Ça fait DON du bien !». Un projet majeur figure à la collecte de fonds cette année, soit l’achat d’un système d’échographie mammaire automatisé.

La campagne annuelle de financement a été lancée au Centre des arts d’Edmundston, mardi. L’objectif est d’amasser 280 000$.

Huit projets ont été ciblés dans les secteurs d’équipements essentiels, de soins médicaux et chirurgicaux, de confort et sécurité, de mieux-être et des soins communautaires.

Parmi ceux-ci, la Fondation vise à se doter d’un système d’échographie mammaire automatisé, c’est-à-dire un dispositif complémentaire à la mammographie qui offre une qualité d’image remarquable pour examiner les tissus mammaires denses.

«Cet appareil améliore la détection précoce du cancer du sein et procure les outils nécessaires pour prodiguer des soins avancés et personnalisés», souligne-t-on dans un communiqué.

«Les bénéfices pour les patientes sont la diminution du temps d’attente pour leurs examens ainsi qu’un confort accru et une plus grande rapidité d’exécution lors de l’examen.»

Dans le secteur des soins médicaux et chirurgicaux, les dons recueillis serviront à financer deux fauteuils de traitement en hémodialyse.

Ceci permettra d’ajouter huit plages horaires de traitement, fait savoir la Fondation.

Au bloc opératoire, un système d’urodynamique pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la vessie et de son sphincter.

De nouveaux outils tels qu’un urétroscope et un appareil d’échographie vésicale pourraient également aider à l’examen de l’intérieur des voies urinaires et de la vessie.

L’unité gériatrique, pour sa part, devrait se munir d’un lit rotatif plus pratique et confortable pour ses patients.

La Fondation vise à embellir les patios et l’extérieur de la Psychiatrie et de Pédopsychiatrie avec les sous amassés.

Enfin, la 27e campagne annuelle servira à offrir des trousses de soins-beauté aux femmes atteintes d’un cancer et qui auront à vivre des changements physiques et psychologiques en raison des traitements de chimiothérapie.

Pour les hommes, des coffrets vestimentaires seront remis afin d’améliorer leur confort.