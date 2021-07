Une vague orange a déferlé sur Fredericton

À Fredericton, comme dans bien d’autres municipalités à travers la province et le pays, les festivités du 1er juillet ont été annulées. La fête du Canada a laissé sa place au «Jour de résilience», commémoration de l’horreur des pensionnats autochtones.

Jeudi, entre 1200 et 1400 personnes vêtues de orange ont pris part à une marche de guérison en mémoire de centaines d’enfants autochtones dont les dépouilles ensevelies ont été repérées sur les sites d’anciens pensionnats.

Accompagnée des chants et des tambours, l’impressionnante foule a longé le fleuve Wolastoq (Saint-Jean) jusqu’à la maison de la résidence du Gouverneur. Des dizaines de chaussures d’enfants ont été déposées devant ce symbole de la Couronne.

Le silence a laissé la place à une cérémonie de recueillement. Larmes, prières, et drapeaux en berne, l’événement rassembleur s’est tenu dans un climat de deuil. Tous s’étaient rassemblés pour exprimer leur peine et réfléchir au passé colonialiste canadien.

Calumet dans la main, l’elder Imelda Perley a remercié les participants venus témoigner leur solidarité et appelé à un examen de conscience collectif. Elle a ensuite déclamé un poème écrit par son frère défunt, Wayne Nicholas, qui a été envoyé pendant son enfance au pensionnat de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse.

«Les larmes de ma jeunesse ont cessé de couler alors que j’absorbe les injustices infligées par les gardes d’un diable cruel qui m’ont extrait du ventre de ma communauté, coupé en deux ma langue natale, forcé à me conformer à leur mode de vie et tué mon esprit, mon peuple, ma communauté.»

«Gravement déprimé, je marche difficilement avec les cicatrices permanentes profondément imprégnées dans mon âme»

Le premier ministre Blaine Higgs et la ministre provinciale des Affaires autochtones, Arlene Dunn, ont accompagné les marcheurs. La veille, le chef du gouvernement avait évoqué la difficulté pour de nombreux citoyens de «concilier leur fierté d’être Canadiens et les réalités tragiques du système de pensionnats autochtones», proposant de reconnaître «les injustices qui ont été commises» comme les accomplissements du pays.

Sa présence a été saluée par Allan Polchies, chef de la Première Nation Sitansisk (St Mary’s), qui n’a toutefois pas hésité à tancer le politicien.

«Il nous faut plus que leur présence, il nous faut plus que des mots», a-t-il clamé sous un tonnerre d’applaudissements.

Allan Polchies souligne que Nouveau-Brunswick a aussi une histoire sombre concernant le traitement des enfants autochtones.

Il rappelle la création au milieu des années 1790 d’une école destinée aux jeunes autochtones à Sussex Vales, un établissement pensé comme un outil d’assimilation où des cas d’abus sexuels et de recours au travail ont été recensés.

Les écoles de jour situées sur les réserves également participé au «génocide culturel», ajoute Allan Polchies.

«Aujourd’hui, nous vous parlons en anglais parce que pour beaucoup d’entre nous, ces écoles nous ont dépouillés de notre langue maternelle, a-t-il déclaré sous une pluie continue. Nos parents et nos grands-parents endurent les séquelles mentales et physiques de ces horribles institutions et ces marques se propagent à travers les générations.»

Encore mercredi, 182 nouvelles sépultures non marquées ont été localisées près de l’ancien pensionnat de St Eugène, en Colombie-Britannique. Il s’agit de la troisième découverte du genre en quelques semaines à peine.

Ces découvertes ont choqué le pays d’un océan à l’autre. Elles ont aussi rouvert les blessures pour bien des survivants et leurs descendants, souligne Gabriel Atwin, chef de la Première Nation Pilick (Kingsclear). Il appelle à la poursuite des recherches sur chacun des 139 sites d’anciens pensionnats. «Ces enfants doivent retourner à la maison.»