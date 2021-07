Vaccination: journée record au N.-B. mercredi

Un total de 18 000 Néo-Brunswickois ont été vaccinés contre la COVID-19 mercredi, ce qui constitue un nouveau record.

L’ancienne marque de 16 074 doses avait été établie le vendredi 25 juin.

Mercredi, 17 299 Néo-Brunswickois ont reçu une deuxième dose de vaccin. Un total de 250 316 Néo-Brunswickois ont maintenant reçu leurs deux doses, ce qui représente 36,1% de la population de la province âgée de 12 ans et plus.

Le Nouveau-Brunswick fait mieux que la moyenne nationale (34,8%) à ce chapitre. C’est le Manitoba qui arrive en tête des provinces à 42,8%, devant l’Alberta (41,9%), la Saskatchewan (41,6%) et l’Ontario (36,9%). Le N.-B. est cinquième.

Toujours mercredi, 701 Néo-Brunswickois ont été inoculés pour une première fois, de sorte que 78% des citoyens admissibles de la province ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin.

Le N.-B. fait encore là mieux que la moyenne nationale, qui est de 76,9%.

C’est l’Île-du-Prince-Édouard qui est la province qui fait le mieux à ce chapitre (81,4%), devant la Nouvelle-Écosse (81,1%) et le Québec (80,5%). Le N.-B. pointe au cinquième rang.

Au cours des sept derniers jours, une moyenne de 13409 vaccins ont été donnés au N.-B. – 94,8% étant des deuxièmes doses. Au cours des sept jours précédents, la moyenne était de 10 365 doses. La moyenne pour tout le mois de juin a été de 10 195 doses.

La Santé publique néo-brunswickoise doit maintenant donner 442 684 deuxième dose de vaccins au cours des 33 prochains jours (soit une moyenne de 13 414 doses par jour) si le gouvernement provincial souhaite atteindre l’objectif de passer en phase verte du plan de déconfinement le 2 août.

En date de jeudi, plus de 90% des Néo-Brunswickois âgés de 65 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 – chez les 80 à 84 ans, le taux est de 96,7%.

Pour ce qui est de la deuxième dose, les 85 ans et plus dominent avec un taux de 72,1%. Les 80-84 ans suivent à 68,5%.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour inoculer les 40 ans et moins. Par exemple, seulement 65,8% des 30-39 ans ont obtenu une première dose de vaccin. Ce taux est de 62,3% chez les 20-29 ans et de 63,3% chez les 12-19 ans.

Pour ce qui est de la deuxième dose, le quart des 30-39 ans l’a déjà reçue (24,2%), contre seulement 18,3% chez les 20-29 ans et 6,3% pour les 12-19 ans.

Trois nouveaux cas

Par ailleurs, la Santé publique a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 30 à 39 ans et une personne âgée de 50 à 59 ans.

Un cas est lié à un voyage et l’autre est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 40 à 49 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Le nombre de cas actifs s’élevait à 24 mercredi, soit le plus faible depuis le 1er janvier.

En raison du congé férié de la fête du Canada, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 n’a pas été rendu public jeudi.