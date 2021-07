Camions coincés sous le pont du CN: Moncton cherche des solutions

Si les trains passent sur le viaduc du CN au-dessus de la rue Main à Moncton, beaucoup de camionneurs encastrent leur véhicule en dessous. Des panneaux indiquent déjà la hauteur maximale des poids lourds: 11 pieds. La Ville pense maintenant à installer des signaux lumineux.

Des chauffeurs-routiers ont montré que les signalisations actuelles sont inefficaces encore cette année: un conducteur a bloqué la circulation pendant une partie d’un après-midi en avril et deux autres ont mobilisé des agents de la GRC deux journées d’affilée en janvier.

«Nous avons encore des camionneurs qui ne connaissent pas la hauteur de leur chargement ou qui ne font pas attention aux panneaux», a déploré le directeur des services du développement de la Ville de Moncton, Jack MacDonald

Le fonctionnaire a proposé aux conseillers municipaux une solution: des capteurs infrarouges mesurant la hauteur des camions, puis déclenchant des lumières clignotantes en cas de dépassement de la hauteur maximale.

«Si un camionneur heurte le pont malgré ça, il n’aura pas d’excuse. Je ne sais pas ce qu’on pourrait faire d’autre afin de faire comprendre que le pont est bas», a lâché M. MacDonald.

La Ville installerait le système à l’Est, à l’Ouest et au Sud du viaduc, sur les rues Main et Foundry. Elle les placerait avant des intersections avec d’autres rues pour que les camionneurs puissent changer de direction sans bloquer la circulation.

Les conseillers municipaux sont restés dubitatifs devant le projet.

«Nous avons déjà des gros panneaux, là. Les gens ne font pas attention et ils vont juste continuer, a craint Susan Edgett. Je ne pense vraiment pas que ça va fonctionner. Nous aurons juste cette installation dans la rue avec des panneaux et des lumières, ce qui ne sera pas très joli.»

L’élue pense aussi que le projet est cher: 180 000$. Pour atténuer ce coût, son confrère Paul Richard a proposé de réclamer une contribution au CN.

«Nous avons parlé à sa direction régionale, a raconté M. MacDonald. Ce pont est très robuste, il est construit comme un tank, donc le CN n’a pas l’impression d’avoir de problème.»

Le fonctionnaire a néanmoins suggéré aux conseillers municipaux de joindre la compagnie ferroviaire. L’administration municipale enverra une lettre.

«Nous devons trouver une façon de rendre la vie difficile au CN, parce que ce rail qui passe dans notre centre-ville ne devrait même pas exister. C’est très dangereux. CN doit prendre conscience qu’on n’est pas content», a asséné Paulette Thériault.

La conseillère municipale a aussi demandé à la mairesse de rencontrer la direction de la compagnie.

«J’ai parlé avec leur gars des relations publiques à beaucoup d’occasions, a assuré Dawn Arnold. Généralement, ce qu’ils disent, c’est qu’ils ont des centaines de ponts comme ça dans le pays et que c’est bien triste et bien dommage, mais qu’ils n’y peuvent rien.»

En attendant d’obtenir une réponse de l’entreprise et plus d’informations sur le prix et l’efficacité du projet de signalisation, les conseillers municipaux ont décidé de l’ajourner.

«Je crois que c’est un concept intéressant, mais comment pouvons-nous être convaincus que ça va vraiment fonctionner?, a demandé Charles Léger à M. MacDonald. Ça a juste l’air d’être une petite lumière sur un poteau.»