COVID-19: quatre nouveaux cas vendredi

La Santé publique a signalé quatre nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 20 à 29 ans et une personne âgée de 50 à 59 ans.

Un cas est un contact d’un cas déjà confirmé, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit deux personnes âgées de 30 à 39 ans. Ces deux cas sont liés à un voyage.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 25, en hausse de un par rapport au dernier bilan, mercredi.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 11 dans la région de Fredericton, six dans la région de Moncton, trois dans les régions de Saint-Jean et Chaleur/Péninsule acadienne et deux dans le Madawaska/Victoria.

Cinq patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick.

Depuis le début de la pandémie, 2336 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19. La maladie a fait 45 morts.

Par ailleurs, 37,3% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont maintenant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, en hausse de 1,2 points de pourcentage par rapport à jeudi (ce qui représente près de 8200 doses).

Le pourcentage de Néo-Brunswickois qui ont reçu au moins une dose de vaccin a quant à lui augmenté d’un dixième de pourcent, vendredi, et atteint maintenant 78,1%.

Jeudi, jour férié en raison de la fête du Canada, la Santé publique a vacciné 8888 personnes, en forte baisse par rapport à la journée record de 18000 doses de mercredi.

Au cours des sept derniers jours, un petit moins de 12 700 personnes ont été inoculées quotidiennement dans la province. Au cours des sept jours précédents, ce nombre était de 10 367.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose si au moins 28 jours se sont écoulés depuis leur première dose. Ils sont invités à fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.