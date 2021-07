Listuguj et Eel River Bar pleurent les enfants des pensionnats religieux

Au lendemain de la fête du Canada, les Premières Nations d’Eel River Bar (Ugpi’ganjig) au Nouveau-Brunswick et de Listuguj en Gaspésie ont tenu à leur tour à souligner la découverte de centaines de tombes anonymes d’enfants autochtones sur des sites d’anciens pensionnats au pays.

Vendredi, le pont interprovincial J.C. Van Horne a été fermé à la circulation le temps de permettre aux deux communautés autochtones d’effectuer une marche de solidarité sur l’infrastructure. Entre 300 et 400 personnes – aussi bien autochtones que non autochtones – ont pris la rue d’assaut afin de témoigner de leur tristesse et de leur colère.

Après la marche, ceux-ci se sont rendus au site de l’esplanade pour une cérémonie de commémorations des victimes de ces pensionnats.

L’événement a été organisé par Mindi Hackett, une non-autochtone du Restigouche qui désirait au départ commémorer la mémoire des 215 corps de jeunes enfants retrouvés sur le terrain d’un pensionnat religieux de Kamloops, en Colombie-Britannique.

«On voulait, ma sœur et moi, faire quelque chose afin de commémorer la mémoire de ces jeunes enfants et démontrer notre appui envers les Premières Nations. On a eu l’idée de récolter 215 paires de petites chaussures d’enfants pour illustrer les 215 corps retrouvés. Ce que nous ne savions pas par contre, c’est qu’on allait malheureusement devoir additionner beaucoup d’autres souliers à cette initiative», a souligné Mme Hackett.

L’organisatrice avoue qu’apprendre la vérité au sujet des pensionnats religieux pour autochtones l’a passablement troublée.

«Découvrir cela si tard dans la vie, c’est incompréhensible. On a l’impression que le gouvernement et notre système scolaire nous ont laissé tomber. Mais il faut s’éduquer, même si parfois les vérités sont inconfortables. Il ne faut surtout pas attendre que l’on enseigne cela sur les bancs d’école, car ça n’a pas été fait jusqu’ici et ça ne le sera peut-être jamais», a-t-elle ajouté.

Témoignage émouvant

Roseann Martin de la Première nation autochtone de Listuguj, a vécu l'enfer des pensionnats religieux. Elle a livré un témoignage poignant des sévices qu'elle a dû endurer pendant quatre années. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

La cérémonie a débuté par une prière de Roseann Martin de Listuguj. Âgée de 69 ans, elle est elle-même une «survivante» d’un pensionnat. Dans sa communauté, ils sont 54 enfants à avoir expérimenté de la sorte l’enfer de ces pensionnats de 1929 à 1967. Cet enfer, Mme Martin en a choisi d’en partager quelques exemples.

«J’avais 5 ans quand ils sont venus m’arracher des bras de ma grand-mère pour m’emmener à Shubenacadie (en Nouvelle-Écosse). La première chose qu’ils ont faite quand je suis arrivée, c’est de couper mes longs cheveux. C’est un souvenir gravé dans ma mémoire», a-t-elle confié.

Au cours des quatre années où elle a fréquenté l’établissement, elle raconte avoir été maltraitée, battue, torturée même.

«Imaginez un instant qu’on vienne dans votre maison, qu’on prenne vos enfants et qu’on les maltraite à coups de ceintures, de règles et de barres d’acier. Qu’on les laisse sans manger, sans boire, dans leurs excréments. Imaginez qu’on les empêche de parler leur langue. Comment vous sentiriez vous?», a-t-elle lancé avec émotions.

À sa sortie du pensionnat, elle dit s’être sentie complètement perdue. Cette expérience l’a notamment menée à l’alcoolisme et l’abus de drogue. Elle a également élevé ses propres enfants à la dure, par le biais de punitions physiques, n’ayant que cet exemple.

«Le traumatisme est réel. On se demande après comment il se fait que tant d’entre-nous aient emprunté le mauvais chemin», dit-elle.

Mme Martin souhaite maintenant réparation. Comme Mme Hackett, elle veut que l’histoire des pensionnats soit enseignée dans les écoles.

«On ne doit plus mettre cela sous le tapis comme dans le passé. On doit enclencher le processus de guérison.»

Réflexions

Comme plusieurs autres municipalités à travers la province et même le pays, la Ville de Campbellton a annulé jeudi ses cérémonies entourant la fête du Canada, préférant demander à ses citoyens de prendre ce temps pour réfléchir aux atrocités commises.

Le maire Ian Comeau a pris la parole lors de la cérémonie. En entrevue, il dit trouver important de soutenir moralement ses deux communautés voisines autochtones.

«On a le devoir moral de les accompagner dans leur cheminement et de rétablir des ponts avec eux s’il y a lieu. Ce sont nos frères et sœurs, et c’est important qu’ils sachent que nous sommes là pour eux dans ces moments difficiles. Honorer la mémoire des enfants disparus et être aux côtés de Listuguj et Eel River Bar en ce moment est la chose à faire, un pas vers une véritable réconciliation», a-t-il indiqué.

Également présent, le chef du conseil de bande de Listuguj, Darcy Gray, s’est réjoui de voir la communauté des deux côtés de la rivière se lever pour décrier l’horreur des dernières semaines. Il a rappelé que les tristes événements ne datent pas de si longtemps – une génération seulement avant la sienne – et qu’on a tenté de cacher cette facette de l’histoire.

«Venir ici pour une même cause, ça nous rend plus forts. Mais le plus gros du travail reste à faire. Est-ce que l’on pourra toujours compter sur cette compassion, cet appui? Parce que les choses doivent changer», a indiqué le chef.