Nouvelle-Écosse: un enfant gravement blessé par un chien

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Nouvelle-Écosse a ouvert une enquête après qu’un enfant âgé de deux ans ait été grièvement blessé mercredi lorsqu’il a été mordu par un chien alors qu’il séjournait dans une garderie en milieu familial.

La police signale que l’enfant a passé la majeure partie de la nuit suivante en salle d’opération dans un hôpital. On a dû faire entre 75 et 80 points de suture à cause de la morsure infligée par l’animal.

L’incident s’est produit en fin de matinée dans la garderie en milieu familial située à Middle Sackville, au nord-ouest de Halifax. Les circonstances de l’attaque du chien n’ont pas encore été dévoilées.

Toutefois, la GRC affirme que la personne à qui la garderie appartient n’a pas appelé la police ou un service d’ambulance après que l’enfant ait été mordu par la bête.

Les Services communautaires et le bureau de contrôle des animaux de la Municipalité régionale de Halifax ont été mis à contribution dans l’enquête de la GRC qui se poursuit.