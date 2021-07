Pas d’empressement à légiférer contre le glyphosate à Kedgwick

La Communauté rurale de Kedgwick a été, il y a quelques années, l’une des premières à évoquer la possibilité de bannir l’utilisation du glyphosate sur son territoire par le biais d’un arrêté municipal. Si l’idée y est encore dans l’air, pas question de précipiter une décision, selon le maire Éric Gagnon.

Entrepreneur forestier et propriétaire d’une petite érablière, le maire Gagnon s’est forgé depuis longtemps une opinion sur la question du glyphosate. S’il n’en tenait qu’à lui, le produit ne serait pas utilisé sur le territoire de sa communauté rurale, et même au-delà.

Il a d’ailleurs fait le choix de ne pas l’utiliser lorsqu’est venu le temps de procéder à de la plantation d’épinettes sur ses terres. Cette décision lui a coûté plus de temps et d’argent, mais elle respecte par contre ses valeurs.

Lors de la dernière campagne électorale, il s’était même publiquement montré favorable à mettre fin à l’utilisation de l’herbicide à Kedgwick. Élu depuis, il maintient sa position. Cela dit, il ne veut toutefois pas imposer sa vision à son conseil ni à sa population sans consultation.

«Si l’on vient à prendre une décision, ce sera parce que c’est ce que la majorité désire, pas seulement moi», souligne-t-il.

Loin de se laisser inspirer par la récente décision du conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie, le maire préfère que Kedgwick avance tranquillement – voir prudemment – dans ce dossier.

«Tout ça est très complexe et ça comprend des implications, donc ça mérite d’être approfondi avant d’en arriver à un arrêté municipal. Le dossier a accumulé la poussière au cours des cinq dernières années. On se doit donc d’abord de prendre le temps de vérifier ce qui a été fait et ce que ça implique réellement pour nos citoyens», estime celui qui désire non seulement tenir compte de l’opinion publique, mais impliquer la population.

En ce sens, il prône la création d’une politique de développement durable pour la communauté. La question de l’utilisation du glyphosate ferait partie intégrante de cette politique.

«Il n’y a pas beaucoup de terres de la Couronne dans nos limites territoriales, mais on a des lots de bois, des terrains et même des champs qui appartiennent à des particuliers. Et je sais que certains utilisent des herbicides à base de glyphosate, que ce soit pour leurs terres ou même leur pelouse. Il faut donc bien peser toute la question et analyser tous les enjeux», dit-il, prenant soin d’indiquer que cette prudence dans le dossier du glyphosate n’est aucunement une volte-face ou un désaveu.

Outre la simple interdiction de l’utilisation du glyphosate, M. Gagnon estime qu’il faut également discuter des alternatives à l’utilisation.

S’il concède que l’enjeu est important, celui-ci ne veut toutefois pas se compromettre sur un potentiel échéancier où l’on pourrait voir une politique être concoctée et adoptée, sinon qu’il souhaite que cela se concrétise durant le mandat actuel.