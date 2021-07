Vivre en camionnette parce que le logement est trop cher

Stacy Arseneault s’est vue dans une impasse. Elle a appris que les prix de son loyer et de sa connexion internet allaient augmenter un peu en juin. Mais payer 70$ de plus par mois, c’était déjà trop pour cette comédienne âgée de 27 ans. Elle a alors décidé de vivre en camionnette.

«Je suis artiste de théâtre, raconte celle qui a notamment joué dans la pièce Overlap. La pandémie a été très dure pour moi. Je travaille, mais pas au même rythme qu’avant et ça fait des mois que je dois puiser dans mes économies pour mes besoins de base. Ce n’est plus viable.»

L’Acadienne originaire de Lamèque précise que le loyer de son appartement près du centre-ville de Moncton s’élevait à 675$ par mois avant son augmentation, sans inclure de services (eau, électricité, etc.).

«Je n’ai rien trouvé de moins cher, déplore Mme Arseneault. Et c’est encore pire maintenant! Je ne vois rien sous 1000$. C’est impossible à payer pour une femme célibataire à faibles revenus. Encore une chance que je n’aie pas d’enfants!»

À Moncton, le loyer moyen d’un appartement de deux chambres a augmenté de 19% depuis 2016, soit presque deux fois le taux de l’inflation. Entre mai 2020 et mai 2021, le prix de la maison moyenne dans la région a par ailleurs augmenté de 33%.

L’aventure

«Décider de vivre dans une van, c’est triste à cause de l’augmentation des prix, mais c’est l’aventure quand même, relativise, Mme Arseneault. Ça faisait longtemps que je pensais à ça comme à un rêve. J’aime camper.»

Celle qui se qualifie d’écoféministe y voit l’occasion d’entreprendre une vie minimaliste et proche de la nature, qui l’obligera à prendre garde à sa consommation d’électricité et à sa production de déchets.

«Je vends tout ce que j’ai dans mon appartement pour faire de la place, raconte-t-elle aussi. Je vais devoir faire attention à la quantité de choses que je possède.»

La comédienne prévoit en outre pouvoir accepter plus facilement des contrats nécessitant des déplacements.

«J’ai des lumières dans les yeux, mais en même temps, je sais qu’il y a des choses qui vont mal aller, tempère la jeune femme. Il va falloir que je m’organise pour le stationnement, la douche et l’eau potable. Des problèmes mécaniques sont possibles aussi.»

Elle planifie donc une transition en douceur de son appartement vers sa camionnette, en se fixant septembre comme début officiel de sa vie nomade.

«Je vais mettre tranquillement des choses dans ma van, construire un petit comptoir de cuisine et camper pendant des fins de semaine pour voir quelles choses sont essentielles, détaille Mme Arseneault. Je n’ai pas encore de four, par exemple.»

Elle a en revanche déjà acheté une camionnette isolée et équipée d’un lit, d’espaces de rangements, de lampes, d’un chauffage, d’un ventilateur ainsi que d’une batterie branchée à celle du moteur, pour un total de 14 000$.

Surtout, la jeune femme sait qu’elle peut compter sur ses parents en cas de besoin.

«À un moment donné, je serai écoeurée de cette vie-là et j’aurai envie d’une journée normale avec une douche chaude et de l’eau potable», rit Mme Arseneault.

Les économies

Un couple de la Péninsule acadienne a fait un choix similaire.

Le loyer moyen devient de plus en plus cher au Nouveau-Brunswick de façon générale. Entre mai 2020 et mai 2021, il a bondi de 11% dans la province alors que l’augmentation au pays était de 2,5%.

Stéphanie Belanger et Vianney Lavigne estiment en plus gagner des revenus modestes avec leur profession respective de comédienne et de boucher. Ils ont donc décidé de vivre dans un autobus scolaire, qu’ils réaménagent depuis deux semaines.

«On va l’isoler, puis on va vivre dedans au début de l’automne, précise Mme Belanger. En attendant, on n’a pas vraiment de domicile fixe. On vit chez les gens qui nous accueillent, la famille et les amis.»

M. Lavigne espère que le coût total du projet sera de 28 000$.

«On sauve beaucoup d’argent, là, s’exclame sa compagne. On ne voulait pas d’hypothèque à payer. On n’aura pas de loyer non plus et on pourra se promener davantage.»

Le couple a aussi des valeurs liées à l’écologie.

«Je trouve que la simplicité volontaire et l’écoresponsabilité sont importantes, déclare Mme Belanger. Nous allons placer des panneaux solaires sur le toit de l’autobus et avoir une toilette à compost, par exemple.»

Enfin, les jeunes gens de 28 et 32 ans ont également un certain amour de la liberté, même s’ils ignorent peut-être pas la chanson de Charles Aznavour qui en parlait dès 1965: la Bohême.