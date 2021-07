Cette année, l’endettement des gouvernements coûtera 1400$ à chaque contribuable du N.-B.

La Fédération canadienne des contribuables tire la sonnette d’alarme sur le fort taux d’endettement des gouvernements, une situation qui coûtera cette année l’équivalent de 1400$ à chacun des contribuables néo-brunswickois afin de rembourser les intérêts sur la dette.

Dans son plus récent rapport publié mercredi, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) somme les gouvernements provincial et fédéral de faire de l’atteinte du déficit zéro une priorité.

«Nos gouvernements ne peuvent pas se permettre d’emprunter indéfiniment et, si nous attendons trop longtemps, il restera très peu d’options pour équilibrer les budgets et celles-ci seront difficiles», dit Renaud Brossard, le directeur atlantique par intérim de la FCC.

L’organisme, qui «lutte pour moins d’impôts, moins de gaspillage et plus d’imputabilité au gouvernement», note que la dette du Nouveau-Brunswick doit atteindre 14,1 milliards $ en 2022 alors que la dette fédérale atteindra pour sa part 1,2 billion $.

D’après la FCC, la part de la dette fédérale et provinciale de chaque Néo-Brunswickois s’élève à 52 200$, soit 4300$ de plus que l’an dernier. Il coûtera ainsi à chaque contribuable 1400$ afin de rembourser les intérêts sur la dette provinciale et fédérale.

Normal, vu les circonstances

Pour Pierre-Marcel Desjardins, économiste et professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, le fort taux d’endettement des gouvernements est justifié en raison du contexte économique causé par la pandémie.

«C’est vrai qu’on ne peut pas emprunter indéfiniment, dit-il. Mais il était tout à fait justifié pour les gouvernements d’emprunter et de s’endetter pour aider l’économie et la population canadienne pendant la crise. Donc de tirer la sonnette d’alarme à ce moment, c’est tout à fait inapproprié.»

La situation économique particulière engendrée par la pandémie de COVID-19 n’est d’ailleurs pas soulevée dans le rapport de la FFC.

Le gouvernement, dit Pierre-Marcel Desjardins, doit continuer à «utiliser les fonds publics de manière judicieuse en faisant des investissements stratégiques afin de générer des bénéfices» s’il veut assurer un retour à la normalité.

«Dans le fond, pour la pandémie, on a tiré des leçons de la crise des années 1930 où le gouvernement s’était complètement retiré, ce qui a eu pour effet de causer une crise économique qui a duré pendant une dizaine d’années, rappelle l’économiste. Là, les gouvernements ont appris et ont joué le rôle qu’ils devaient jouer.»

S’il est vrai qu’à titre individuel on peut souhaiter se défaire de ses dettes, il en va autrement pour les entreprises et les gouvernements, ajoute M. Desjardins.

«Autant les entreprises que les gouvernements ne peuvent pas espérer ne plus avoir de dettes. Les entreprises empruntent régulièrement, par exemple pour construire de nouvelles usines et ce bien peut servir pendant 30 ans, c’est un investissement dans l’entreprise. Il est tout à fait logique pour les gouvernements d’avoir la même approche. Quand ils empruntent pour construire des routes, des écoles ou des hôpitaux, ces infrastructures vont servir pendant de nombreuses années, cela représente un gain pour la société», illustre-t-il.