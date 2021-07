Edmundston: des accusations de possession de méthamphétamine et de cocaïne

Un homme de 39 ans et une femme de 30 ans d’Edmundston feront face à des accusations de possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

Le 28 juin, dans le cadre d’une enquête conjointe, la Force policière d’Edmundston et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick ont procédé à l’arrestation de deux individus alors qu’ils étaient en possession d’une importante quantité de comprimés de méthamphétamine et de cocaïne.

Les deux individus revenaient du Québec, et leur arrestation s’est effectuée au poste de contrôle frontalier temporaire situé à Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick. L’enquête s’est poursuivie et a mené à une deuxième saisie le 30 juin, au cours de laquelle un colis contenant quelques milliers de comprimés de méthamphétamine a été saisi.

Un premier suspect, David Gaudreault, a comparu en Cour provinciale d’Edmundston le 29 juin et a été accusé de possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il sera de retour devant le tribunal le 5 juillet pour une enquête de remise en liberté.

La femme arrêtée dans ce dossier a été libérée avec promesse de comparaître. Elle devra se présenter en Cour provinciale d’Edmundston le 7 septembre prochain pour faire face à des accusations de possession de drogue.