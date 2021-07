Festival acadien de Caraquet: une place spéciale aux artistes de la PA

Le prochain Festival acadien de Caraquet, prévu en août, réservera une place tout à fait spéciale aux artistes de la Péninsule acadienne. Près de 50% des artistes au programme sont originaires de cette région.

Le 59e Festival acadien de Caraquet se tiendra du 7 au 15 août. Un total de 40 artistes et groupes défileront sur les diverses scènes du Festival, que ce soit le Centre culturel de Caraquet, le Carrefour de la mer ou la Place du Vieux Couvent. Une quinzaine de spectacles seront offerts gratuitement.

«Ça n’a pas été difficile de trouver des artistes de la Péninsule car le bassin de talent est immense et toutes et tous ont hâte de jouer! Les artistes d’ici ont grandement besoin de monter sur scène, les occasions de jouer sont si rares», dit Paul Marcel Albert, président du Festival acadien.

Pour le moment, il est prévu que les spectacles soient présentés en respectant les mesures sanitaires actuelles imposées par la Santé publique, cependant, l’équipe ajustera les plans en fonction de l’évolution de la situation. La province entend lever toutes les restrictions sanitaires lorsqu’au moins 75% de la population sera pleinement vaccinée.

Plusieurs autres artistes et groupes acadiens seront aussi de la partie, dont les Hay Babies, les Hôtesses d’Hilaire, Matt Boudreau, Marc à Paul à Jos et la Famille LeBlanc, pour en nommer quelques-uns. D’autres têtes d’affiche pourraient également s’ajouter à la programmation, dont Salebarbes et Bois-Joli, si les restrictions sanitaires sont levées.

Les spectacles de ces deux groupes devaient être présentés en 2020, mais ils ont été annulés en raison de la pandémie. Le spectacle de Patrick Norman, initialement prévu en 2020, aura lieu en 2022.

Un tintamarre est aussi prévu le 15 août. Le format reste à déterminer.

L’ensemble de la programmation peut être consulté sur Internet, www.festivalacadien.ca.

Poésie

Après une édition 2020 réinventée et présentée entièrement en numérique, le 25e du Festival acadien de poésie marquera le retour des activités poétiques estivales en salle à Caraquet du 29 juillet au 1er août.

Les quelque 25 activités inscrites à la programmation y seront présentées en salle, avec une majorité qui sera gratuite, et une partie de la programmation sera également accessible sur Internet.

En présence, on comptera exclusivement sur la participation de poètes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, auxquels se rajouteront par voie numérique des artistes d’autres provinces canadiennes.

La programmation complète, ainsi que les artistes invités, sera dévoilée à la mi-juillet.

Course de tacots

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a aussi récemment confirmé que la populaire course de tacots aura lieu le 2 août, sur la rue du Portage. L’événement a été annulé en 2020.

«Faisons de cet événement le symbole de notre retour à la vie normale», lance-t-il. n