Manifeste théâtre: le département d’art dramatique est une nécessité

Nous croyons en l’avenir du théâtre en Acadie.

Depuis quelques années, le milieu croît à une vitesse phénoménale. Les opportunités d’emploi et les offres culturelles se multiplient. Ce milieu florissant, ce sont les artistes-créateurs qui le tiennent à bout de bras, en grande majorité des ancien.ne.s du département d’art dramatique de l’Université de Moncton.

Sans eux, le Nouveau-Brunswick ne compterait pas le Théâtre l’Escaouette, le Théâtre populaire d’Acadie ou Satellite Théâtre, sans compter les petites compagnies et les collectifs qui ne cessent de voir le jour, sans compter les artistes multidisciplinaires qui à chaque projet réinventent notre façon de tisser l’écosystème acadien. Nos ancien.ne.s s’adonnent aussi à des coproductions en danse, en arts visuels, en littérature et composent une grande partie des équipes qui sillonnent les plateaux de télévision et de cinéma, des domaines qui vivent un boom économique et créatif exponentiel en ce moment.

Avec des retombées économiques de 575 millions $ et plus de 8000 emplois dans la province, le secteur des arts et de la culture se taille une place au deuxième rang dans la liste des secteurs ayant la plus grande incidence économique sur la province. En plus de son apport économique considérable, il participe activement au sentiment d’appartenance et d’identité linguistique et culturelle des Néo-Brunswickois.es Les artistes représentent le cœur d’une société. Ils défendent, divertissent, innovent. Ils réfléchissent le monde pour que nous puissions mieux le rêver.

Le département d’art dramatique de l’Université de Moncton n’est ni un luxe ni un fardeau. Il est une nécessité. Depuis l’annonce de la fermeture du département de théâtre de l’Université Laurentienne, l’Université de Moncton devient un des trois seuls endroits au Canada où il est possible d’étudier le théâtre en français à l’extérieur du Québec. Nous savons que le département est en processus d’évaluation et nous comprenons le besoin de faire des coupures, mais nous réitérons : notre département est un joyau rare et il est plus important que jamais d’en prendre soin.

Bien que les avis soient parfois partagés sur les décisions à prendre pour assurer sa pérennité, tous s’entendent pour dire que le département doit être protégé. C’est parce que nous y croyons sincèrement que nous prenons la peine de réfléchir ensemble à son avenir au sein du paysage théâtral pour qu’il soit mieux adapté aux besoins du milieu.

En ce sens, le programme ne peut pas se permettre d’être réduit. Un programme en théâtre qui n’est pas une spécialisation offre une formation insuffisante pour intégrer le marché professionnel et créerait ainsi une accélération des exodes vers les formations offertes dans les métropoles du Québec. Il est inconcevable de conserver cette courbe de développement continuel en culture s’il n’est pas possible pour la relève d’avoir accès à un programme spécialisé en Atlantique. Les cours d’introduction sont essentiels pour arriver à présenter des productions semi-professionnelles de qualité. Ces mêmes productions sont incontournables dans le parcours des étudiant.e.s car elles représentent le mieux ce qui les attend dans la structure du milieu théâtral après l’obtention de leur diplôme.

Le département a besoin de ressources et de professeur.e.s pour maintenir et améliorer son programme. Un corps professoral spécialisé et diversifié est le noyau même d’une formation de qualité. Il faut assurer un nombre de professeurs permanents, sans quoi le département est sans cesse fragilisé par la disparition de postes, sans rien à promettre à la nouvelle génération de professeurs qui pourraient lui donner un nouveau souffle.

Le département a également besoin d’encourager la création. Notre posture d’artiste en milieu minoritaire est celle d’un artiste-entrepreneur. Ce sont les jeunes artistes outillés d’un sens critique aiguisé et assoiffés de travailler en collaboration qui sont à l’origine des nouveaux projets qui participent à notre rayonnement dans le reste du pays.

Le théâtre est une matière vivante et on doit encourager toute expérience pratique. Les professionnel.le.s du milieu sont prêts à appuyer le département en créant des ponts, en multipliant les opportunités de stages, de mentorats et de collaborations. Trouver des occasions de tendre la main pour faciliter l’intégration des étudiants dans le bassin culturel acadien à travers l’apprentissage expérientiel est une évidence pour nombre d’entre nous.

Le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est en grande réflexion sur l’importance de l’art en milieu scolaire. Nous sommes enchantés à l’idée d’un lien plus cohérent entre les différents paliers d’apprentissage. L’Université de Moncton joue un rôle important dans cet écosystème en étant un véritable tremplin entre le théâtre scolaire et l’avenir du théâtre professionnel en Atlantique.

Notre époque peut passer à l’histoire comme un moment charnière avant une grande période d’épanouissement artistique chez les professionnels du théâtre au Nouveau-Brunswick. Une nouvelle collection théâtre vient d’être créée aux Éditions Perce-Neige, la première collection du genre au Nouveau-Brunswick. Les milieux théâtral, télévisuel et cinématographique ne cessent de prendre de l’expansion. C’est le moment idéal pour former une relève dynamique, compétente et motivée. C’est le moment idéal pour stimuler l’expression chez la nouvelle génération et faire du studio-théâtre la Grange un lieu d’incubation incontournable du théâtre francophone en Atlantique.

Nous croyons au département d’art dramatique de l’Université de Moncton et nous croyons qu’ensemble, il est impératif d’en prendre soin.

Dr Denis Prud’homme

Recteur et vice-chancelier

Université de Moncton

Ainsi que les signataires soussignés:

Alyssa Pellerin Boudreau, comédienne et ancienne étudiante au département d’art dramatique

Anakim Béland-Rahm, étudiant au département d’art dramatique

André Roy, producteur, auteur et ancien étudiant au département d’art dramatique

Zacharie C. Landry, étudiant au département d’art dramatique

Alain Boisvert, président, Conseil des arts du Nouveau-Brunswick

Alain Tanguay, ancien professeur en scénographie, département d’art dramatique

Mark Blagrave PhD, Former Director of Drama, Mount Allison University, Novelist and Playwright

Yves Doucet, responsable de la construction identitaire, District scolaire francophone Sud

Yvon Godin, Association francophone des municipalités du N.-B.