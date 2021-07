Premières Nations: la Ville de Caraquet rend hommage à plusieurs familles

Le cimetière historique de Sainte-Anne-du-Bocage abrite les pierres tombales de plusieurs Acadiens ayant survécu aux événements du Grand Dérangement et de leurs descendants. On y trouve également les sépultures de trois familles autochtones de la région. La Ville de Caraquet a tenu à leur rendre hommage.

Nombreuses ont été les municipalités du Nouveau-Brunswick qui ont annulé leurs activités de la fête du Canada en solidarité avec les Premières nations du pays.

Au cours des dernières semaines, les dépouilles de plusieurs centaines d’enfants ont été découvertes à travers le Canada à proximité d’anciens pensionnats autochtones.

Selon la Commission de la vérité et réconciliation, au moins 4200 enfants, dont plusieurs qui n’ont jamais été identifiés, sont morts dans les pensionnats, dont plusieurs étaient dirigés par l’Église Catholique.

Il est estimé qu’environ 150 000 enfants autochtones ont été arrachés de leur foyer et forcés de fréquenter un pensionnat. L’objectif était de les tenir loin de leur culture et de les assimiler de force dans la culture dominante. Les premiers pensionnats ont été ouverts à la fin du 19e siècle. Le dernier, en Saskatchewan, a été fermé en 1996.

La Ville de Caraquet figure parmi les municipalités qui ont décidé de prendre du recul par respect pour les peuples autochtones. Un lever du drapeau Mi’kmaq a eu lieu samedi en fin de matinée. Il a flottera devant l’hôtel de ville pendant tout le mois de juillet.

Une cérémonie a aussi eu lieu dans le cimetière historique de Sainte-Anne-du-Bocage où sont enterrés plusieurs rescapés de la Déportation ainsi que trois familles autochtones, les Pominville, les Coplan et les Gagnon. Une gerbe de fleurs a été déposée sur une tombe qui représente ces familles autochtones.

«C’est un moment de recueillement pour penser à ces gens qui étaient ici, bien avant nous», a dit le maire de Caraquet, Bernard Thériault.

La gerbe de fleurs déposée sur la tombe qui représente les trois familles autochtones enterrées à Sainte-Anne-du-Bocage. – Acadie Nouvelle: David Caron

Reconstruire des liens

Selon M. Thériault, qui est également un historien local, la famille Pominville est probablement la plus connue des familles historiques d’origine autochtone de la région.

«Jean-Baptiste Pominville est celui qui a reçu du gouvernement, au nom des autochtones, les concessions de terre en 1802 et en 1811 pour la réserve de Pokemouche. On sait qu’environ 15 personnes autochtones portant le nom Pominville ont vécu à Bas-Caraquet jusqu’à environ 1842. Ils ont éventuellement déménagé, ou été déplacés, vers Esgenoopetitj (Burnt Church).»

Les descendants des Pominville continuent d’habiter la région d’Esgenoopetitj. En cours de route, leur nom a été changé à Somerville.

«Les Somerville sont une grande famille de Burnt Church dont les descendants sont très nombreux. Ils ont manifesté un intérêt à reprendre contact avec les vestiges historiques qui représentent leur famille. Il est difficile de mélanger la fête du Canada avec les cérémonies autochtones, mais ils ont signifié qu’ils veulent venir plus tard pour rendre hommage à leurs ancêtres ici.»

Avant que le conseil municipal décide de tenir ces cérémonies le 3 juillet, après la fête du Canada, le maire Thériault reconnaît qu’il espérait d’abord que des représentants d’Esgenoopetitj y participent.

«Ils ont très rapidement fait comprendre qu’ils étaient mal à l’aise avec l’idée, en raison de la nature de la fête du Canada et aussi la crainte d’être utilisé dans un processus de déculpabilisation. Ils étaient toutefois d’accord avec notre démarche. Le chef d’Esgenoopetitj, Alvery Paul, est un ami, et on s’est dit qu’on va s’asseoir ensemble dans un temps plus calme. J’espère que nous allons bâtir des liens avec Esgenoopetitj pour penser à organiser quelque chose entre nos deux communautés.»