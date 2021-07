Un jeune écologiste du Madawaska choisi afin de participer à un sommet international sur le climat

Yoan Bourgoin, un jeune diplômé de biologie de Saint-Léonard, se joindra à une cinquantaine de jeunes francophones de partout sur la planète afin de participer à la quatrième édition du Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements, une initiative dont l’objectif est de mettre la science au cœur de leur processus décisionnel.

Yoan Bourgoin se décrit comme militant écologiste. Diplômé de biologie à l’Université de Moncton, il utilise les réseaux sociaux afin de faire de la sensibilisation aux grands défis environnementaux de l’heure.

«Depuis plusieurs années, j’essaye de faire passer des messages climatiques, explique le jeune homme de 25 ans. Même si mon militantisme se fait vraiment de manière individuelle, j’utilise Instagram et Facebook afin que les gens prennent conscience de la crise climatique à laquelle nous devons faire face.»

C’est ce travail de sensibilisation qui lui a valu d’être choisi pour intégrer un réseau de 50 jeunes francophones de partout sur la planète, chacun engagé dans l’action climatique dans leur pays respectif.

Le réseau aura pour mandat de préparer une série de propositions environnementales et climatiques à être présentés aux représentants gouvernementaux qui participeront aux 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements, du 22 au 28 août à Montréal.

Cette rencontre internationale permettra d’explorer l’importance des «données probantes et de la recherche scientifique dans l’élaboration de politiques publiques» afin d’atteindre les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies.

«C’est vraiment un honneur, lance Yoan Bourgoin. Ça va être intéressant, j’ai hâte de discuter avec des jeunes qui connaissent une réalité différente de la mienne. Le but c’est vraiment de présenter des idées de politiques publiques liées à l’environnement et les changements climatiques aux 1500 diplomates, conseillers scientifiques et dirigeants qui participeront au congrès afin d’accroître la place de la science dans la prise de décision politique.»

Il espère que l’initiative et les propositions présentées par les jeunes arriveront à remettre la question des changements climatiques au cœur des préoccupations des décideurs et les convaincront de l’urgence d’agir.

«On est en pandémie depuis plus d’un an et ç’a fait en sorte que la crise climatique a un peu pris le bord, donc j’aimerais qu’on réussisse à remettre ce dossier sur la table, précise M. Bourgoin. Il ne faut pas oublier que des crises sanitaires comme la pandémie sont en partie le résultat de la destruction d’habitats liés à la consommation de viande. On sait que 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l’air, donc je crois que c’est important d’arriver à faire en sorte que le changement du climat soit aussi traité comme un problème de santé publique.»