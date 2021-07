Agression au CHU Dumont: une infirmière cherche à être dédommagée

L’infirmière Natasha Poirier, victime d’une agression physique en 2019, a obtenu un jugement par défaut en sa faveur dans le cadre d’une poursuite civile contre son agresseur.

Bruce Randolph «Randy» Van Horlick, un homme âgé de 71 ans d’Acadieville, a été condamné à six mois de prison pour voies de fait causant des lésions corporelles en novembre.

Alors que sa femme était patiente au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont, en mars 2019, il a agressé Natasha Poirier, qui était infirmière gestionnaire de cette section de l’hôpital.

Une autre infirmière qui a tenté de venir en aide à sa collègue, Teresa Thibeault, a également été blessée au cours de l’agression.

Une poursuite civile séparée de l’affaire criminelle a aussi été entamée par Natasha Poirier contre Randy Van Horlick.

Ce dernier n’était pas présent en cour lundi, et il n’était pas non plus représenté par un avocat.

Le juge Robert Dysart a fait remarquer que l’accusé n’était pas non plus représenté lors de sa dernière comparution, et il a donc émis un jugement par défaut en faveur de Natasha Poirier.

Le juge a également fixé des dates d’audience pour déterminer la valeur des dommages, soit le 10 et le 11 juin 2022.

L’Acadie Nouvelle a tenté de contacter M. Van Horlick, mais sans succès. Deux numéros de téléphone associés à son nom sont déconnectés.

Quelques mois après la condamnation de son agresseur, Natasha Poirier n’est toujours pas de retour au travail en raison de blessures mentales et physiques subies lors de l’attaque, selon son avocat, Kelly VanBuskirk.

Dans l’exposé de la demande, sa cliente reproche à M. Van Horlick d’avoir commis des voies de fait contre elle de façon continue, et de lui avoir infligé de la souffrance psychologique de façon délibérée.

M. VanBuskirk explique que sa cliente ne précise pas la valeur du dédommagement qu’elle demande.

«On a l’intention de présenter la preuve concernant les dommages et les pertes subies par Mme Poirier en cour, et on fera confiance à la cour de déterminer le montant (du dédommagement). C’est normalement de cette façon que ces causes sont réglées», dit l’avocat.

Pendant le procès criminel de M. Van Horlick l’an dernier, l’infirmière a témoigné qu’elle ressentait toujours les séquelles de l’attaque. En plus des conséquences sur sa santé mentale, elle a souffert des effets d’une commotion cérébrale.

En mars 2019, l’homme était entré dans le bureau de l’infirmière pour lui demander de déplacer le lit de sa femme vers une autre chambre de l’hôpital. N’ayant pas obtenu ce qu’il voulait, il a empoigné l’infirmière par les cheveux et lui a tordu le bras et les doigts vers l’arrière.

Lors de l’attaque, il lui a également arraché des cheveux, l’a frappée à la tête, à la tempe gauche et au nez à plusieurs reprises, et l’a lancée contre le mur.