Intervention policière musclée: beaucoup de questions à Campbellton

L’individu qui a fait l’objet d’une arrestation musclée vendredi à Campbellton a comparu en cour provinciale lundi afin de faire face à une accusation de ne pas avoir respecté une ordonnance de probation.

Tous les regards sont tournés sur Campbellton depuis quelques jours, soit depuis la publication sur les réseaux sociaux d’une arrestation controversée survenue en fin d’après-midi vendredi devant le restaurant Tim Hortons de la rue Roseberry.

Dans la vidéo, on peut voir un agent de la GRC rouer de coups de poing – plus d’une vingtaine en tout – un suspect visiblement agité, mais en apparence maîtrisé au sol, les jambes retenues par un citoyen.

L’individu arrêté, André Mercier, est un habitué des tribunaux depuis plusieurs années, principalement pour des infractions mineures et des bris d’ordonnance. Détenu à la prison de Dalhousie depuis l’incident, il a comparu lundi au Palais de justice de Campbellton par vidéoconférence.

Lors de sa comparution, l’individu semblait anxieux et troublé. Il a été accusé de ne pas avoir respecté une ordonnance de la cour, soit celle de garder la paix et de maintenir une bonne conduite, une promesse qui date d’octobre 2020.

L’audience visait également à déterminer son admissibilité à une remise en liberté provisoire. À cette question, la Couronne ne s’est pas opposée à ce que l’accusé soit relâché de prison en attendant la suite des procédures. Il devra d’ailleurs revenir devant le tribunal le 16 août afin d’enregistrer son plaidoyer.

Depuis la publication de la vidéo, la GRC a annoncé la mise sur pied d’une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les événements. Le policier impliqué a pour sa part été relégué à des tâches administratives en attendant les résultats de cette enquête.

Des citoyens furieux

Une quinzaine de personnes ont manifesté devant le Palais de justice de Campbellton en appui à André Mercier de dénoncer l’intervention policière de vendredi dernier. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

À l’entrée du Palais de justice de Campbellton lundi, une douzaine de citoyens du Restigouche s’étaient regroupés afin de démontrer leur solidarité envers l’accusé.

Pancartes à la main et arborant chandails au slogan «Justice pour André», ils tenaient à dénoncer l’intervention policière. Ils réclament notamment que le policier en cause soit immédiatement démis de ses fonctions.

«Ce qui s’est passé, c’est très troublant et ça fait peur. C’est comme ça que les policiers de Campbellton agissent avec leurs citoyens? Ils sont censés nous aider, mais ce que l’on a vu ici c’est tout simplement inacceptable», souligne Patricia Leclair.

Outre le cas du policier, on demande également des actions concrètes de la part de la Ville afin de lutter contre l’itinérance et les problèmes de santé mentale. Il existait auparavant un abri pour itinérant dans la ville, mais il a fermé ses portes il y a plus d’une dizaine d’années.

«Il faut un endroit pour les sans-abri de notre communauté. André n’a pas de place où rester. On va le relâcher, mais où est-ce qu’il va aller? Les gens dans sa situation ont besoin d’aide, pas de se faire battre», ajoute pour sa part Chantal Landry.

Campbellton réagit

Dans les heures qui ont suivi l’intervention policière, le conseil municipal s’est fait plutôt avare de commentaires, préférant attendre des précisions sur le contexte de l’arrestation. Lundi après-midi, le maire Ian Comeau a tenu à s’adresser aux médias. D’emblée, il a admis être préoccupé – voire même mal à l’aise – avec toute cette histoire.

«On sait que beaucoup de gens ont des questions et c’est la même chose pour nous à l’hôtel de Ville. Comme tout le monde, on se demande comment ç’a fait pour en arriver à ce point-là, mais on est conscient aussi qu’il y a tout un contexte qui nous échappe, on ne sait pas tout ce qui s’est passé avant le début de la vidéo. Il faut donc laisser les choses suivre leurs cours et, en ce sens, on accueille favorablement la tenue de l’examen externe du bureau des enquêtes indépendantes», a souligné le maire, précisant que la Ville a un contrat avec la GRC, mais qu’elle n’en est pas la gestionnaire.

Sans cautionner le geste, il rapporte qu’avec la croissance des problèmes de santé mentale à travers le pays, le travail des policiers est de plus en plus complexe et exigeant.

Selon M. Comeau, six enquêteurs du BEI étaient en ville en début de semaine afin de reconstituer le fil des événements. Leur rapport permettra notamment au Service des poursuites publiques de déterminer si des accusations doivent être portées contre le policier.

Malaise

Cette intervention demeure d’autant plus embarrassante pour le conseil municipal de Campbellton que c’est un conseiller, Marco Savoie, que l’on peut voir tenir les jambes du suspect pendant l’arrestation et alors que le policier lui assène des coups.

«J’ai parlé avec le conseiller Savoie à plusieurs reprises depuis l’incident. Pour ce qui est de sa place au conseil, nous n’avons aucun pouvoir de le suspendre. Il ne nous a pas avisés non plus à ce moment-ci s’il comptait prendre du recul ou une pause de ses fonctions de conseiller», a souligné le maire, notant que son conseiller n’a pas commis de crime, qu’il souhaitait seulement prêter main-forte à un policier.

Au niveau des partisans de M. Mercier toutefois, on est plus tranché sur la question.

«Son choix d’intervenir et de laisser le policier utiliser ainsi la violence contre une personne au sol n’est pas digne du poste qu’il occupe. Il ne devrait plus siéger au conseil», soutient Mme Leclair.