La culture de la camerise gagne en popularité

Il y a 15 ans, la camerise était à peu près inconnue au Nouveau-Brunswick. Avec le temps, un nombre grandissant de cultivateurs a commencé à s’intéresser au potentiel de ce petit fruit, qui a la forme d’un bleuet allongé.

La ferme à Paul Laplante, à Haut-Lamèque, compte quelque 15 500 camerisiers de différentes variétés. Au cours des prochaines années, le producteur espère pouvoir doubler ce nombre.

Paul Laplante est le président de Camerise Nouveau-Brunswick, un organisme fondé en 2019. À ce moment, on comptait 25 membres répartis un peu partout dans la province. Deux années plus tard, on en dénombre 30, en plus de cinq membres corporatifs.

À l’état naturel, le petit fruit pousse surtout dans le nord de l’Europe, de l’Asie et au Japon, mais le climat du Nouveau-Brunswick est particulièrement bien adapté pour sa culture. Les camerisiers sont notamment très résistants au froid et une plante peut tolérer des températures aussi basses que – 47 degrés Celsius.

M. Laplante est un passionné et il veut que la camerise soit connue de tous.

«Je sais que les gens qui ont, comme moi, un champ, travaillent fort. Je veux faire connaître ce petit fruit. Le Nouveau-Brunswick a tout à gagner que ce fruit soit connu et qu’on le développe. On parle d’un avantage pour l’économie, mais aussi d’une marque de commerce pour le tourisme, ça peut être intéressant.»

Pour mieux faire connaître le produit, la Coopérative forestière du Nord-Ouest, à Clair, a commencé à fabriquer des jus à base de camerise sous la marque Exl Pure, qui sont vendus dans les épiceries coopératives de la Péninsule acadienne, au Clover Farm de Shippagan ainsi que dans les magasins Sobeys de la province.

Les producteurs ont aussi récemment envoyé des échantillons à des acheteurs des marchés asiatiques et européens pour tenter de mousser l’intérêt. L’association lancera également sous peu un site internet avec des renseignements sur les bienfaits sur la santé, des recettes et ainsi de suite.

Paul Laplante est aussi heureux de constater que d’autres petites entreprises tentent d’exploiter le potentiel du fruit. C’est le cas de Paul Chiasson et Rose-May Lanteigne, de Lamèque.

Il y a quelques mois, Rose-May Lanteigne a ouvert son entreprise, Mama Rose – Petits fruits exquis, après avoir passé une dizaine d’années en Alberta. Elle conçoit de nombreux desserts artisanaux à base de produits locaux. La camerise fait partie intégrante de plusieurs de ses recettes.

«C’est le fun de travailler avec la camerise. C’est une nouveauté et il y a de l’engouement.»

Essai et erreur

Si la camerise réussit un jour à se tailler une place au même rang que d’autres petits fruits mieux connus, comme les fraises et les bleuets, ce sera grâce aux efforts de tous les producteurs.

Selon Paul Laplante, dans le passé, certaines personnes ont mis la charrue avant les bœufs en cultivant le fruit avant qu’il soit parfaitement mûr. Le résultat est une camerise plutôt amer.

«C’est une nouvelle culture et il y a beaucoup d’essais et d’erreurs. On continue d’évoluer. Ce qui se faisait il y a sept ans, ne se fait plus nécessairement aujourd’hui. Si tu veux être commercial, il faut miser sur certaines variétés. Il faut environ 30 000$ par hectare, donc, ça prend aussi des sous et il faut attendre quelques années avant que ce soit rentable. J’ai vendu mon entreprise pour le faire. Ce sont des gros investissements et ce n’est pas évident quand on veut être dans le commercial, mais je crois tellement aux bienfaits du fruit et c’est ça qu’il faut vendre.»