Les patrouilles citoyennes se multiplient dans le Grand Moncton

Depuis un an, des bénévoles de Moncton parcourent et signalent toute activité suspecte à la police dans certains quartiers. L’initiative pourrait être étendue prochainement à l’ensemble de la métropole du Sud-Est.

Munis d’une lampe de poche, d’une veste fluorescente et d’un téléphone intelligent, les membres de l’Association Citoyens en patrouille de Codiac sillonnent régulièrement les rues de la ville à pied, en vélo ou en voiture. Leur mission: être à l’affût de toute activité suspecte ou criminelle, pour la signaler à la police.

Les bénévoles envoient leurs rapports d’observation sous forme écrite ou orale à l’aide d’une application. Celle-ci donne la possibilité de joindre des photos et intègre un système de géolocalisation qui retrace le chemin parcouru sur une carte, la distance et la durée de la patrouille.

«On reçoit ça au poste de police et chaque matin on révise chacun des rapports. Si c’est quelque chose d’urgent, les citoyens doivent téléphoner au 911 en évitant de se mettre en danger», décrit Éric Larose, gestionnaire à la Section de la police communautaire de Codiac de la GRC. Des efforts accrus sont dirigés vers le centre-ville de Moncton, où le taux de criminalité est le plus élevé, note-t-il. «Ça peut être un panier d’épicerie abandonné, des sacs d’ordures ouverts. C’est beaucoup lié aux nuisances.»

Né au Manitoba il y a une dizaine d’années, ce modèle s’est particulièrement développé dans l’Ouest canadien. À la demande de plusieurs résidents de l’ouest de Moncton en 2019, le détachement Codiac de la GRC a étudié la mise en place d’un tel programme et opté pour une application mobile déjà utilisée en Alberta.

Une association sans but lucratif dont le conseil d’administration est presque entièrement composé de citoyens a été créée et les patrouilles ont commencé pendant l’été 2020. Il s’agit là d’une première dans la province.

Le groupe compte pour le moment 25 résidents, mais le recrutement devrait s’accélérer prochainement, indique Éric Larose. «On en est encore au stade du projet pilote. La COVID-19 nous a beaucoup ralentis. Nous avions l’intention de faire plus de sessions d’information et de formation, mais il a fallu le faire à petite échelle.» Dès septembre, l’association tiendra de nouvelles réunions d’information à Dieppe, Riverview et dans le nord de Moncton.

Une série de règles encadrent leur activité: obligation de respecter la confidentialité, interdiction d’inviter des personnes extérieures non formées lors de la patrouille ou de porter une arme, quelle qu’elle soit.

«On ne veut pas que les patrouilleurs s’acharnent sur les personnes vulnérables de notre société en se concentrant sur les sans-abri ou les personnes qui ont des problèmes de santé mentale», prévient M. Larose.

Les bénévoles n’ont pas vocation à remplacer le travail des agents de la GRC. Ils ont essentiellement pour objectif d’aider à réduire la criminalité en étant «les yeux et les oreilles» de la communauté, précise-t-il. «Leur rôle n’est pas d’intervenir et de tenter d’empêcher un crime de survenir.»

Le jour, ils ont la possibilité de se promener seuls dans le quartier. La nuit, les patrouilles doivent forcément être effectuées en paire.

Pour être sélectionnés, les bénévoles doivent passer une entrevue, avoir un permis de conduire valide, effectuer une vérification de leur casier judiciaire puis s’engager à effectuer au moins 25 heures de patrouille par année. Une formation d’une durée de quatre à cinq heures complète la préparation.