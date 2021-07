Plusieurs changements à la programmation du CCNB

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) apporte plusieurs changements à son offre de programmes pour la prochaine année, une manière de répondre aux besoins du marché de l’emploi dans la province.

D’après Diane Sénécal, vice-présidente à la Formation et à la Réussite étudiante au CCNB, les changements prévus à une douzaine de programmes visent à répondre à l’évolution et la demande du marché du travail et les besoins des employeurs néo-brunswickois.

Un programme d’Usinage à commande numérique au campus de Bathurst s’ajoutera donc aux quelque 80 formations offertes par le réseau du CCNB. Le CCNB a aussi décidé d’ajouter de nombreuses cohortes à des programmes déjà offerts, notamment en Programmation et développement de jeux, offert au campus de Dieppe, et en Électricité.

«On veut être à l’affût des besoins du marché, précise Diane Sénécal. Pour plusieurs des nos programmes, on a vu qu’il y avait un besoin pour augmenter les cohortes, il y avait une demande, tant chez les étudiants que chez les employeurs, donc on se doit, comme institution, de prendre le temps de comprendre et de s’adapter.»

Désormais, il sera aussi possible de suivre le programme de Cybersécurité à distance. La formation d’Éducation à l’enfance, elle aussi offerte à distance, est maintenant disponible à temps partiel.

«C’est vraiment une manière d’être à l’écoute, autant des étudiants que des employeurs, explique Mme Sénécal. Dans le cas du programme d’Éducation à l’enfance, on sait que beaucoup de nos étudiantes et étudiants ont déjà un emploi et souhaitent faire de la mise à niveau ou aller chercher leur certificat. En ayant un programme à temps partiel, on offre une certaine flexibilité et ça leur permet de continuer à travailler en faisant leurs études.»

Le programme de Soins paramédicaux primaires a pour sa part été reporté alors que plusieurs autres formations, dont les programmes de Vérification de logiciels et de Plomberie-tuyauterie, ont été suspendues pour un an, principalement en raison d’un manque d’inscriptions.

« Nous allons les évaluer et s’ils répondent encore aux besoins des employeurs, il faudra voir si le format de livraison et la durée conviennent, réfléchir s’il y a des changements que l’on peut faire pour mieux desservir les communautés et préparer les étudiants pour le marché du travail», précise Diane Sénécal.

Un programme, Technologie d’électrophysiologie médicale – neurologie, a été supprimé de manière définitive.