Sécurité publique à Moncton: les élus en quête de solutions

Les conseillers municipaux de Moncton s’accordent pour mettre la prévention de la criminalité et la lutte contre l’itinérance au sommet de leurs priorités, mais ne s’entendent pas sur la voie à suivre.

Le sujet a une nouvelle fois alimenté une bonne partie des discussions lors de la réunion du conseil, lundi soir. Le conseiller Daniel Bourgeois s’inquiète de l’augmentation du taux de criminalité.

«La plupart des crimes commis sont de nature si mineure que la GRC n’a pas assez de ressources pour les résoudre de façon rapide et efficace», observe-t-il.

L’élu a pressé ses homologues de s’atteler à la tâche le plus rapidement possible, proposant la nomination d’un conseiller de liaison sur la sécurité publique. Ce dernier aurait été chargé de consulter diverses organisations de première ligne pour aboutir à un plan d’action immédiat et à moyen terme au bout d’un mois.

Daniel Bourgeois note que la sécurité publique est l’enjeu qui a mobilisé le plus l’attention d’une majorité de citoyens lors de la campagne électorale municipale.

«Ce que nous faisons ne fonctionne pas», plaide Daniel Bourgeois.

«Nous sommes rendus au mois de juillet et on n’a pas de plan de jeu pour s’attaquer à la criminalité.»

Le conseiller Bryan Butler a partagé son constat, relatant le sentiment d’impuissance ressenti par les résidents de certains quartiers de centre-ville, qui constatent que peu de leurs plaintes se traduisent par des arrestations et des condamnations.

«Il n’y a pas vraiment de dissuasion, déplore-t-il. Il faut faire respecter la loi. Quand des personnes peuvent piquer dans la rue sans que personne n’intervienne, quand de la prostitution se passe en plein jour, quand quelqu’un vole un vélo sans être inquiété… il faut pouvoir arrêter cela.»

Charger un élu de trouver des solutions rapides à une question si complexe est une tâche trop ambitieuse, ont répliqué plusieurs conseillers.

«C’est beaucoup de responsabilités, estime Marty Kingston. Et d’ailleurs, que rapporteraient ces organisations qu’elles ne rapportent pas déjà?»

Certains élus ont rappelé que le mois dernier, la Chambre de commerce du Grand Moncton a déjà pris l’initiative de créer un groupe de travail sur l’itinérance, qui rassemblera autour de la table des élus des trois niveaux de gouvernement.

«Si c’était facile, nous aurions déjà les solutions», a renchéri Charles Léger, le président de l’Autorité policière de Codiac.

«Il est évident que les gens sont frustrés. Le refuge de la Maison de Nazareth ne fonctionne pas. La loi ne nous permet pas toujours d’agir et nous avons besoin de plus de services de santé mentale délivrés directement dans les rues.»

La Ville a multiplié les initiatives au cours des derniers mois, souligne de son côté le directeur municipal Marc Landry, qui suggère de ne pas dédoubler les efforts.

Cela comprend notamment l’installation de panneaux des règlements dans les parcs, l’ajout d’éclairage et de caméras de surveillance ou l’embauche d’un agent d’exécution des arrêtés supplémentaires. À cela s’ajoute la création en avril d’une équipe de huit agents communautaires chargés de patrouiller 24 heures par jour, sept jours par semaine. Ils collaborent de près avec la force policière et peuvent intervenir en cas de plaintes relatives à la mendicité, à du bruit excessif ou à des personnes sans abri ou campements sur le domaine public.

À plus long terme, la Ville de Moncton compte sur divers projets de logement abordables pour soutenir les personnes en situation d’itinérance, détaille Marc Landry.

Après plus d’une heure d’échanges, la motion du conseiller Bourgeois a finalement échoué, par six votes contre et quatre en faveur.