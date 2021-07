COVID-19: aucun nouveau cas mardi et des cliniques de vaccination mobile

La Santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19, mardi, et elle a révisé le nombre de cas confirmés de COVID-19 qui ont été signalés au Nouveau-Brunswick.

Deux cas signalés précédemment ont été supprimés du nombre total de cas confirmés au Nouveau-Brunswick, car ces deux personnes habitent dans une autre administration, où elles seront comptabilisées. Ces cas avaient été signalés à l’origine dans la zone 3 (région de Fredericton).

Depuis hier, une personne s’est rétablie et il y a 15 cas actifs. Quatre patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick.

Quelque 41,6% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 78,5% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Le gouvernement provincial a par ailleurs lancé une série de cliniques mobiles à l’intention des gens qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les premières cliniques ont lieu cette semaine aux endroits suivants:

Centre des loisirs de Paquetville – 1086, rue du Parc, à Paquetville, le mercredi 7 juillet de 10h à 16h

Stationnement de l’hôtel de ville de Saint Andrews – 212, rue Water, Saint Andrews, le jeudi 8 juillet de 8h30 à 13h

Bowlarama – 2020, avenue St. Peter, à Bathurst, le jeudi 8 juillet de 10h à 16h

Fundy Arena – 6, rue Arena, à Blacks Harbour, le vendredi 9 juillet de 9h30 à 16h

Bowlarama – 476, chemin Gauvin, à Dieppe, le samedi 10 juillet de 11h à 18h.

Les gens qui se présenteront à une clinique de vaccination mobile sont priés d’apporter leur carte d’assurance-maladie, leur dossier de vaccination s’ils reçoivent une deuxième dose, ainsi qu’un formulaire de consentement signé. Ces cliniques administreront le vaccin de Moderna, qui peut être utilisé de manière sûre et efficace pour la première dose ainsi que pour la deuxième.