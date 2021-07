Eel River Dundee veut s’adapter aux changements climatiques

Eel River Dundee vient de commander la confection d’un plan d’adaptation aux changements climatiques pour son territoire.

Bien qu’elle ne soit pas bordée par la mer, la municipalité d’Eel River Dundee n’est pas pour autant à l’abri des aléas causés par les changements climatiques. Et cette question préoccupe passablement son conseil municipal.

«On voit la vague de chaleur qui frappe actuellement la Colombie-Britannique, et c’est le genre de choses qui pourraient également arriver ici. Le climat change, c’est indéniable, et comme municipalité on ne peut pas rester les bras croisés», estime le maire de l’endroit, Mario Pelletier.

Plus que la vague de chaleur, il y a aussi les épisodes de pluies intenses, le verglas, les vents forts, les sécheresses… Tous des événements qui peuvent se produire dans la région et avoir un impact important sur la vie de ses citoyens.

Du coup, la municipalité vient de commander une étude destinée à identifier et à évaluer les risques associés aux changements climatiques. La préparation de ce plan a été attribuée à la firme Englobe Corp. C’est la même entreprise qui avait effectué un exercice similaire pour la municipalité voisine de Charlo en 2019-2020.

Pour le financer, la municipalité a obtenu une subvention provinciale de 32 500$.

Au dire de M. Pelletier, ce qui préoccupe surtout le conseil, ce sont les conséquences des changements climatiques et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Il souhaite ainsi que l’on identifie les lacunes de sa communauté et de ses infrastructures en cas d’urgence, afin de pouvoir mettre en place les plans d’intervention adéquats.

«Dernièrement, on semble assister de plus en plus à des évènements extrêmes, comme recevoir 100 mm de pluie en quelques heures. C’est beaucoup, mais est-ce que nos infrastructures sont capables de soutenir une telle quantité? Est-ce qu’on est prêt pour une panne d’électricité de plusieurs jours, pour une tempête de verglas? Je n’en suis pas certain. On veut donc se préparer davantage pour ce qui s’en vient, car les choses risquent malheureusement de ne pas aller en s’améliorant en matière de climat au cours des prochaines années», croit Pelletier qui décrit sa démarche comme étant proactive.

Suite aux résultats de cette étude, la municipalité entend développer au besoin une stratégie de mitigation des effets causés par ces changements.

«Et s’il faut aller cogner à la porte des gouvernements ensuite pour obtenir des fonds afin de combler ces lacunes, nous aurons en main un plan sérieux qui démontre les besoins», poursuit M. Pelletier.

Celui-ci estime par ailleurs important que le citoyen soit impliqué de près dans cette approche. Ainsi, des rencontres seront organisées lors du processus. Aucun échéancier précis n’a encore été déterminé, mais il s’attend à ce que ces rencontres publiques aient lieu cet automne. Le plan de la firme de consultant, lui, devrait être livré relativement tôt en 2022.