La saison a été très payante pour les pêcheurs de homard

Sur la grande majorité des quais du littoral acadien règne une ambiance de satisfaction. Après une année 2020 décevante, les homardiers terminent une saison de pêche extrêmement lucrative.

Les équipages ont levé leurs casiers pour la dernière fois vendredi dans la zone 23, qui s’étend de Campbellton à Miramichi et qui comprend la Péninsule acadienne.

Au cours des dernières semaines, le prix moyen du homard se situait entre 9 $ et 10 $ de la livre, indique Lyne Robichaud, conseillère aux pêches de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

«C’est le niveau le plus haut des vingt dernières années», souligne-t-elle, enthousiasmée.

La demande pour le crustacé atteint des sommets en Amérique du Nord alors que les consommateurs avides de fruits de mer sont de retour dans les restaurants.

Une analyse réalisée par Jack Sackton, de Seafood Datasearch, pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, prédisait avec raison une forte reprise des marchés en 2021, après une année 2020 marquée par l’incertitude entourant le début de la pandémie de la COVID-19. L’an dernier, en fin de saison, le prix tournait autour de 4,50$ à 5$ la livre.

«L’an dernier, la saison a été écourtée de deux semaines et les usines de transformation ne pouvaient pas fonctionner à pleine capacité, ce qui limitait les prises des pêcheurs. Cette fois, les protocoles étaient en place dans les usines et les employeurs n’ont pas eu les mêmes défis pour faire venir les travailleurs», note Lyne Robichaud.

Denis Thibodeau, dont le bateau mouille au quai de Tabusintac, confirme que les prises ont été bonnes. Le homardier est ravi par un tel niveau des prix.

«On n’a jamais vu ça ici», s’exclame-t-il.

Ajoutez à cela des conditions météorologiques idéales et vous obtenez tous les éléments nécessaires à une saison de rêve.

«Ç’a vraiment été une année exceptionnelle par ici, poursuit Denis Thibodeau. On n’a perdu qu’une seule journée en mer à cause du vent.»

Jeff Plourde, qui pêche le homard sur la côte de Lamèque, décrit lui aussi une «excellente saison» marquée par des débarquements et des prix supérieurs à l’année dernière.

«La température était bonne, on a eu droit à un printemps hâtif… tout était réuni!»

Contrairement au reste de la Péninsule, les casiers étaient loin de déborder sur le quai de Caraquet. Un petit territoire, peu de fond, peu de rochers: la présence du homard faiblit dans la baie, au grand dam d’Yves Blanchard et des 25 autres capitaines en activité dans le coin.

«On a enlevé les trappes il y a trois semaines, ça n’était plus rentable du tout», peste le pêcheur, qui espère l’installation prochaine de récifs artificiels le long de la côte pour offrir un abri à l’espèce et améliorer les captures.

Les discussions sur le sujet se poursuivent entre Homarus, la filiale scientifique de l’UPM, et les homardiers de la région. Le projet serait «encore à l’étude», nous dit-on du côté de l’association professionnelle.

Maintenant que la pêche au homard est terminée dans le nord-est, les yeux sont désormais tournés vers la zone 25, qui englobe le Sud-Est et le comté de Kent. Là-bas, les pêcheurs du détroit de Northumberland prendront le large aux alentours de la mi-août.

«Le marché américain est plus fort que jamais»

Les analystes en début de saison prédisaient une bonne année pour les marchés friands du homard pêché dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Les Américains leur ont donné raison.

Le début de la pêche dans la zone 23 a coïncidé avec la levée et l’assouplissement de restrictions sanitaires dans plusieurs états américains. Les États-Unis sont la principale destination d’exportation du homard acadien.

«On peut dire qu’il y a eu un regain d’intérêt. Le secteur de la restauration est revenu en force. On a l’impression que le marché américain est plus fort que jamais et on a rarement vu une telle demande», explique Nat Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard.

Cette hausse de la demande s’est aussi traduite par une hausse historique du prix accordé aux pêcheurs, qui ont touché à environ 8$ la livre pour le homard de conserve (canner) et environ 8,50$ la livre pour le homard de commerce (market).

L’engouement pour le homard suscite aussi l’intérêt des grands médias nationaux aux États-Unis. Nat Richard a récemment été interviewé par un journaliste d’une publication majeure à propos du homard.

«Depuis quelques mois, on porte beaucoup d’attention aux États-Unis sur la flambée des prix des produits de la mer.»

Nat Richard croit aussi que les responsables des usines et les travailleurs peuvent se féliciter. Aucune usine en Atlantique n’a été la source d’une éclosion de la COVID-19.

«Il n’y a pas de doute qu’il y avait des inquiétudes à la veille du début de la saison. Dieu merci il n’y a pas eu de problèmes, à ma connaissance, dans une usine en Atlantique, on a été chanceux.»

Des usines ont même été proactives dans les efforts de lutte contre le coronavirus. Certaines usines, particulièrement dans le sud-est, ont tenu des cliniques de vaccination pour les employés.

«Nous sommes chanceux de ne pas avoir été perturbés par une éclosion.»

(Avec la participation du journaliste David Caron)