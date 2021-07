Mary Simon succède à Julie Payette au poste de gouverneure générale

Mary Simon devient la 30e gouverneure générale du Canada.

Elle sera la première membre d’une Première Nation à emménager à Rideau Hall pour représenter la reine Élisabeth II, chef d’État du Canada.

Mme Simon est originaire du Nunavik, dans le nord du Québec.

Elle a été présidente du Comité national sur l’éducation des Inuits et présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Le rôle de gouverneur général est essentiellement protocolaire. C’est elle qui signera les sanctions royales de chaque loi adoptée par le Parlement. Et c’est à sa porte que Justin Trudeau devra frapper s’il veut dissoudre le Parlement plus tard cet été et déclencher des élections.

C’est seulement depuis 1952 que ce poste est obligatoirement occupé par un citoyen canadien.

Mme Simon succède à Julie Payette qui a démissionné en janvier dernier. Mme Payette, nommée en octobre 2017 par Justin Trudeau, a quitté ses fonctions alors qu’un rapport confirmait les plaintes de plusieurs employés ayant rapporté un climat de travail toxique à Rideau Hall.