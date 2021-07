Un masseur condamné pour agression sexuelle 

Un homme âgé de 86 ans domicilié à Campbellton, Clément Ouellette, a été assigné à résidence pour les 18 prochains mois après avoir reconnu sa culpabilité à une accusation d’agression sexuelle.

Les faits reprochés remontent à septembre 2017 alors que l’individu, qui résidait à l’époque à Pointe-à-la-Croix, offrait des services de massage chez lui. Au cours de certaines séances toutefois, il aurait profité de sa position pour faire certains attouchements déplacés sur une cliente qui a fini par déposer une plainte à son endroit.

Dans la version des faits exposée par la Couronne, la plaignante aurait indiqué trouver les premières sessions de massage convenables et bénéfiques pour les différents maux dont elle souffrait. Toutefois, après quelques séances, celle-ci aurait commencé à se questionner sur les méthodes de M. Ouellette qui la massait de plus en plus près de ses parties intimes (fesses, entrecuisse, seins). Le coup de grâce est survenu lors d’une séance où elle s’est levée la tête et a eu la surprise de constater que l’accusé avait sorti son sexe et le frottait sur sa main durant le massage.

Les faits énoncés n’ont pas été contestés en cour.

La sentence faisait l’objet d’une recommandation conjointe des deux parties, soit une peine avec sursis (donc à purger à domicile) d’une durée de 18 mois suivi d’une période de probation de deux ans. La proposition a été acceptée par la juge Landry.

À noter que la sentence comprend également une interdiction pour M. Ouellette d’entrer en contact avec sa victime. Il devra aussi fournir un échantillon d’ADN et son nom figurera au registre des délinquants sexuels.