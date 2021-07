COVID-19: les jeunes Néo-Brunswickois tardent à se faire vacciner

Alors que le Nouveau-Brunswick est en bonne posture pour atteindre son objectif de faire immuniser au moins 75% de la population admissible à la vaccination contre la COVID-19 d’ici août, la Santé publique reconnaît qu’il reste du travail à faire pour convaincre les moins de 40 ans à se retrousser les manches.

La Santé publique a annoncé mercredi que 43,5% des Néo-Brunswickois de plus de 12 ans sont désormais pleinement vaccinés. Une dose de vaccin a aussi été administrée à 78,7% des citoyens admissibles à la vaccination.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, qualifie ces chiffres «d’énormes progrès».

«Je suis plus optimiste que jamais que nous pouvons atteindre nos objectifs, a-t-elle dit lors d’un point de presse mercredi midi. Je suis convaincu que nous arriverons bientôt à faire en sorte que la COVID-19 puisse être gérée sans les restrictions sanitaires en place depuis mars 2020.»

Les jeunes moins mobilisés

Bien qu’il semble que la province pourra bel et bien passer en phase verte dès août, les données de vaccination montrent que la campagne d’immunisation connaît moins de succès auprès des plus jeunes.

En effet, seulement 64,5% des 12 ans à 19 ans ont reçu une première dose de vaccin. Chez les 20 ans à 29 ans, le taux est de 63,5% alors qu’il est de 66,7% chez les Néo-Brunswickois âgés de 30 ans à 39 ans.

À titre comparatif, 86,8% des citoyens de 60 ans à 69 ans ont reçu une première dose de vaccin et chez les 70 ans et plus, les taux oscillent entre 94% et 97%.

Interrogée à savoir ce qui pouvait expliquer que les Néo-Brunswickois âgés de moins de 40 ans semblent un peu moins enclins à être vaccinés, Dre Russell a indiqué que la facilité d’accès semble y être pour quelque chose.

«On a récemment consulté des citoyens de cette tranche d’âge pour essayer de comprendre pourquoi les taux de vaccination sont un peu plus bas, a-t-elle expliqué. On a compris qu’il était important d’améliorer l’accessibilité. Les gens sont occupés, ça peut être difficile de trouver du temps pour se faire vacciner, alors on essaye maintenant de rendre les choses plus faciles.»

C’est la raison pour laquelle la province a mis sur pied cette semaine six cliniques de vaccination mobiles sans rendez-vous, notamment dans les Bowlaramas de Bathurst (jeudi) et de Dieppe (samedi), une manière de permettre aux personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou deuxième dose de vaccin d’être immunisées.

Dre Russell se dit convaincue que cette approche contribuera à augmenter les taux de vaccination. La clinique mobile organisée mardi à Grande-Anse a notamment permis d’inoculer une première dose à 119 personnes.

«C’est encourageant, on veut continuer à inciter les gens à se faire vacciner et faciliter l’accès au vaccin, la clinique de mardi semble y avoir contribué et on espère que les autres cliniques sans rendez-vous vont aussi y contribuer», a-t-elle déclaré.

Pour Claire Johnson, spécialiste de santé des populations et professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, une accessibilité accrue à la vaccination contribuera sans doute à convaincre davantage de jeunes à se retrousser les manches. C’est que leurs réticences vis-à-vis du vaccin s’expliquent en partie par les inconvénients que présente la vaccination et les risques qu’ils courent à la suite d’une infection à la COVID-19.

«Depuis le début de la pandémie, l’âge a été défini comme un facteur de risque et on a martelé que les personnes âgées couraient beaucoup plus de risque de connaître des complications graves, explique Mme Johnson. Je crois que les taux de vaccination plus faibles chez les moins de 40 ans s’expliquent donc en partie par le fait que les plus jeunes appuient leur décision en faisant une analyse individuelle. Il faut donc arriver à en convaincre un plus grand nombre d’adopter une analyse collective dans leur prise de décision.»

L’importance de la communication

Claire Johnson, de l’U de M, croit que la Santé publique du Nouveau-Brunswick pourrait s’inspirer des sessions d’information ou d’éducation populaire menées en Colombie-Britannique ou en Ontario où l’hésitation à la vaccination est plus élevée.

Surtout, dit-elle, les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick doivent continuer à «promouvoir l’importance de la vaccination, chose qui a très bien été communiquée jusqu’à présent.»

La Dre Jennifer Russell assure pour sa part que les communicateurs de la province sont bien conscients de l’importance de faire en sorte que ces messages se rendent aux jeunes et c’est la raison pour laquelle «ces informations sont partagées sur les médias sociaux», notamment.

«C’est une autre manière d’essayer d’atteindre les gens qui ne se sont pas encore fait vacciner. On encourage aussi les gens qui sont déjà vaccinés à aider les autres à le faire, soit en leur offrant un transport ou en les aidant à prendre rendez-vous. On aimerait vraiment que la collectivité du Nouveau-Brunswick nous aide avec ça.»

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, demande aussi à tous les Néo-Brunswickois d’inciter leur famille et leurs amis à se faire vacciner.

«Nous voyons déjà les effets qu’ont eus les vaccins. Grâce à eux, nous obtenons les résultats souhaités et il va falloir sans cesse répéter ce message afin d’encourager nos concitoyens à se faire immuniser», a-t-elle déclaré lors du point de presse de mercredi.

La Santé publique n’a recensé aucune nouvelle infection mercredi et il n’y a plus que 10 cas actifs de COVID-19 dans la province, soit le niveau le plus bas depuis octobre. En juin, 121 nouveaux cas ont été signalés. Parmi ceux-ci, seuls cinq ont été décelés chez des personnes pleinement immunisées.

Au cours du dernier mois, aucun Néo-Brunswickois pleinement vacciné n’a été admis à l’hôpital ou n’est décédé en raison de la COVID-19.

«Il ne fait aucun doute que les vaccins fonctionnent et qu’ils contribuent réellement à améliorer les choses», ajoute Dre Russell.

Mme Shephard a rappelé mercredi qu’une fois que 75% des Néo-Brunswickois auront reçu leurs deux doses de vaccins, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lèvera l’arrêté obligatoire et toutes les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, «y compris le port du masque obligatoire».

«Nous nous rapprochons de notre prochaine cible, a-t-elle déclaré. À ce moment-là, il reviendra aux entreprises et aux gens de décider s’ils veulent immédiatement reprendre leurs activités comme ils le faisaient avant la pandémie, ou s’ils préfèrent effectuer la transition de manière plus graduelle.»

Mme Shephard a également indiqué que le ministère du Développement social travaille actuellement avec la Santé publique afin d’élaborer des lignes directrices et des recommandations à l’intention des établissements de soins de longue durée une fois la phase verte atteinte. Les restrictions demeureront en place dans ces établissements pour une période de deux semaines suivant la levée de l’arrêté obligatoire afin d’assurer le bien-être et la sécurité des résidents vulnérables.