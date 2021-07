Arrestation musclée: la partie visible d’un problème beaucoup plus grave

Un travailleur de rue de Campbellton trouve regrettable l’intervention musclée de vendredi dernier sur la rue Roseberry, où un suspect a été frappé à plusieurs reprises au corps par un policier. Mais ce dernier refuse toutefois à en condamner les principaux acteurs.

Cela fait plus d’une vingtaine d’années que Luc Chiasson agit comme travailleur de rue. Au Restigouche, il est un incontournable. Pratiquement tous les toxicomanes, sans-abri, jeunes délinquants, fugueurs, marginaux et familles dans le besoin le connaissent.

Comme plusieurs, il a été ébranlé après avoir visionné la vidéo d’un policier de Campbellton utilisant une force qu’il qualifie d’excessive sur un suspect en apparence maîtrisé au sol. Le suspect – André Mercier –, M. Chiasson le connaît bien pour avoir eu affaire à lui à plusieurs reprises.

«Ce n’est pas une mauvaise personne. C’est juste un garçon qui ne l’a pas eu facile et qui a fait quelques mauvais choix en cours de route. Mais il ne méritait pas cela pour autant», raconte le travailleur de rue.

De son propre aveu, il ne connaît pas tout des circonstances de l’arrestation. Mais il concède que les images sont frappantes et que la force de l’intervention est discutable. Ses clients l’ont vu. Ils en parlent dans la rue, et plusieurs jugent que la confiance avec les forces de l’ordre est ébranlée.

S’il estime qu’un certain examen de conscience est de mise au sein de la GRC, il n’est pas prêt à blâmer ni le policier ni le conseiller impliqué dans cette affaire.

«Je ne vais pas leur jeter une pierre, car ce qu’ils vivent en ce moment doit être terrible également», dit M. Chiasson.

«Les gens dans la rue, les toxicomanes et les gens avec des problèmes de santé mentale, ce n’est pas une clientèle facile, mais plutôt imprévisible. Est-ce que le stress et les nerfs ont pris le dessus? Possiblement. Mais ce n’est pas à moi de juger du travail du policier ou du conseiller, car on ne sait jamais comment on risque de réagir à une certaine situation tant qu’on n’y est pas confronté», indique-t-il.

Interventions mieux adaptées

Luc Chiasson croit que la GRC aurait tout à gagner de mettre ses membres à jour sur la façon d’intervenir avec les «gens de la rue». Selon lui, il faut un certain doigté, de la patience et une pointe de fermeté au besoin. Mais surtout, beaucoup d’empathie.

«Ces gens-là ont besoin de compassion et d’amour», dit-il.

Comme il l’a déjà exprimé dans nos pages, ce n’est pas parce que la région du Restigouche est éloignée des grands centres qu’elle soit pour autant épargnée des problèmes comme la prostitution, la toxicomanie, la délinquance ou l’itinérance. Non seulement cette réalité existe, mais aurait même pris de l’ampleur au cours des dix dernières années à son avis.

«Je le vois sur le terrain. Les choses ne s’améliorent pas. Bien au contraire.»

Il affirme être plus occupé que jamais. La pandémie aurait amplifié les problèmes de santé mentale ou de consommation chez certains.

Centre d’hébergement

Lundi au Palais de justice de Campbellton, des sympathisants de M. Mercier sont venus dénoncer ce qu’ils estiment être un épisode de brutalité policière. Certains d’entre eux en ont profité pour réclamer le retour d’un centre d’hébergement d’urgence pour personnes itinérantes ou dans le besoin. Luc Chiasson adhère à cette suggestion.

«On a bien des refuges pour animaux. C’est la moindre des choses d’en avoir pour les humains», indique-t-il.

À défaut de refuge, M. Chiasson a déjà payé des billets d’autobus pour rediriger certains usagers dans d’autres centres. Il a même déboursé pour la location de chambres d’hôtel.

«Ce serait une solution, mais une solution parmi tant d’autres. Car ça prendrait plus que cela. Ce n’est qu’une partie du problème», prévient-il toutefois.

Ce dernier croit que la région est mûre pour une résidence avec supervision destinée à favoriser l’autonomie.

«On a des usagers qui ont beaucoup de difficultés, non seulement à se loger, mais à se faire un budget, à se faire à manger, à prendre leurs médicaments. Bref, ils ont de la difficulté à tout simplement s’occuper d’eux. Mais ça s’apprend. Si on ne fait rien pour eux, ils risquent de retomber dans la rue», souligne-t-il.