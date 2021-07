Luc LeBlanc remplacé à la direction du Pays de la Sagouine

Luc LeBlanc, qui occupait le poste directeur artistique et général du Pays de la Sagouine depuis 2016, a été remplacé. La relève sera assurée provisoirement par l’artiste Monique Poirier.

La décision a été prise par le conseil d’administration le mois dernier, apprend-on dans un communiqué publié par l’organisation.

Monique Poirier, qui jouait jusque-là le rôle de directrice adjointe, prend la place de directrice générale et artistique par intérim jusqu’en décembre. M. LeBlanc continuera toutefois de jouer le rôle de «Citrouille» sur l’Île-aux-Puces.

Dans le même temps, l’attraction touristique de Bouctouche annonce que le conseil d’administration a commandé et obtenu deux rapports indépendants.

«Le rapport le plus récent produit par une firme d’experts-conseils en ressources humaines, et le deuxième rapport indépendant, dont plusieurs recommandations seront aussi adoptées, ont tous les deux été réalisés pour en savoir plus sur la culture et l’environnement de travail au Pays de la Sagouine», précise-t-on.

La direction du Pays de la Sagouine mentionne également qu’un «examen de la politique d’harcèlement» a été mené et que les membres du personnel ont récemment suivi une formation concernant le harcèlement en milieu de travail.

Selon Monique Poirier, les recommandations ont «confirmé que la plupart des membres du personnel sont très satisfaits du milieu de travail» et que la politique interne de harcèlement au travail respecte les exigences provinciales.

«On est en train de l’améliorer davantage», ajoute-t-elle.

L’organisation se fait avare de détails sur les raisons ayant motivé le changement de garde. «Je suis heureuse de relever ce défi, je me sens privilégiée», assure Monique Poirier.

«Luc est vraiment content d’être de retour au Pays de la Sagouine pour une 27ème saison sur scène. Jouer, c’est ce qu’il aime le plus faire. Cette décision, c’est une bonne nouvelle pour lui, ça va lui permettre de concentrer davantage son temps et son énergie sur ce qu’il fait sur scène.»

La nouvelle directrice note que ces rapports ont été commandés après le début de la pandémie afin de réévaluer les pratiques du Pays de la Sagouine.

Pas question toutefois de rendre publics ces documents ou leurs conclusions.

L’Acadie Nouvelle a cherché à savoir si les démarches du conseil d’administration font suite à des plaintes ou à certains comportements. Monique Poirierrefuse de répondre, invoquant des raisons de confidentialité.

«Ça relève de questions qui ont rapport aux ressources humaines, je n’ai pas la possibilité de commenter», déclare-t-elle.

Dans un courriel envoyé au journal, Luc LeBlanc affirme que la décision de quitter la direction générale et artistique du Pays de la Sagouine était la sienne.

L’humoriste précise que lors des dernières années, son agenda a été bien rempli, notamment avec des spectacles, de l’écriture, de l’animation et du bénévolat.

Il se dit reconnaissant d’avoir pu «mieux comprendre les enjeux administratifs» dans le cadre de son mandat à titre de DG, mais souligne que la pandémie l’a fait réfléchir.

«J’ai précisé mes aspirations personnelles et professionnelles. Conjointement avec mon épouse et mes enfants, j’ai décidé de prioriser ce que j’aime le plus dans la vie: passer du temps en famille et faire rire les gens.»