Un homme d’Edmundston derrière les barreaux pour conduite dangereuse

Un homme âgé de 34 ans d’Edmundston, Éric St-Amand Roy, a été condamné le 30 juin, à une peine d’incarcération de quatre ans de pénitencier et d’une interdiction de conduire pour une période de cinq ans pour des événements survenus l’année dernière.

L’individu avait reconnu sa culpabilité pour des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et d’omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant causé des lésions corporelles.

Le 27 avril 2020, un piéton a été heurté et blessé sérieusement sur la rue Saint-François à Edmundston. La Force policière avait retrouvé des pièces de voiture sur les lieux de l’accident et avait demandé l’aide du public pour tenter de retrouver le chauffard.

En plus de ces accusations, M. St-Amand Roy a également reconnu sa culpabilité à une accusation de possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic et pour bris de probation pour lesquelles il avait été arrêté le 30 septembre 2020 et pour lesquelles il était en détention préventive depuis ce temps.

La Force policière d’Edmundston remercie la population pour l’aide fournie puisque les informations reçues ont aidé à l’enquête et à la cueillette d’éléments de preuve qui auront finalement permis d’identifier le suspect.