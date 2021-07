COVID-19: aucun nouveau cas jeudi

Le Nouveau-Brunswick ne signalait jeudi aucun nouveau cas de COVID-19.

La province comptait neuf cas actifs, dont deux patients hospitalisés. Toutes les zones de la province sont dans la phase jaune, à la deuxième étape du retour à la phase verte, prévu le 2 août. Jusqu’ici, 45,4% des gens âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 78,9% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Tous les gens admissibles peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose si au moins 28 jours se sont écoulés depuis la première. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a d’ailleurs mis sur pied des cliniques mobiles à l’intention de ceux qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose.

La Nouvelle-Écosse voisine signalait jeudi deux nouveaux cas de COVID-19: une infection liée à un cas déjà connu et une autre dont la source n’est pas encore identifiée. On compte maintenant 39 cas actifs dans la province et deux personnes étaient hospitalisées jeudi en raison de la maladie, dont un patient aux soins intensifs.

Terre-Neuve-et-Labrador ne signalait jeudi aucun nouveau cas confirmé de COVID-19. Cette province n’a donc signalé depuis le début du mois de juillet que deux nouveaux cas seulement. On comptait jeudi 14 cas actifs, mais aucune hospitalisation. Ce bilan comprend toutefois 12 membres d’équipage qui sont en quarantaine à bord d’un navire ancré dans la baie de la Conception.