Des recommandations pour améliorer la sécurité dans les scieries

Un jury constitué dans le cadre de l’enquête du coroner à la suite du décès de William Douglas Gregg émet quatre recommandations afin d’améliorer les conditions de travail dans les scieries de la province.

Les cinq membres du jury, qui a entendu 12 témoins lors de l’enquête, estiment qu’il faudra dorénavant clairement indiquer qui est responsable de la mise en marche et de l’arrêt de l’équipement dans les scieries.

Le jury a aussi noté l’absence de procédures de transfert claires et précises entre le mode production et le mode maintenance lorsque l’équipement est arrêté et verrouillé.

De plus, «il faudrait recourir à des plans de formation, à des observations de sécurité et à des contrôles pour s’assurer que les employés demeurent efficaces et les pratiques de travail, sécuritaires.»

Finalement, les plans d’intervention d’urgence devraient comprendre des instructions sur la communication avec les autorités locales et sur l’accès au site. Ils pourraient être améliorés au moyen d’exercices d’urgence.

L’enquête du coroner a été déclenchée dans la foulée du décès William Douglas Gregg, en février 2016, à la suite d’un accident de travail dans la scierie de J.D. Irving à Sussex en février 2016.