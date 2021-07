Elsa (et beaucoup de pluie) se dirige vers le N.-B.

Environnement Canada surveille de très près la trajectoire de la tempête Elsa, qui pourrait entraîner d’importantes quantités de pluie sur le Nouveau-Brunswick, en fin de semaine.

À 15h, jeudi, Elsa se trouvait à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Raleigh, en Caroline du Nord. La tempête était accompagnée de vents soutenus atteignant 75 km/h.

Dans un bulletin météorologique spécial émis jeudi après-midi, Environnement Canada indique que l’intensité de la tempête tropicale devrait légèrement gagner en intensité lorsqu’elle remontera la côte est des États-Unis. Elsa devrait atteindre les Maritimes vendredi soir ou dans la nuit de vendredi à samedi.

«Une importante quantité de pluie associée à un creux qui gagnera la région depuis le sud du Québec vendredi est possible à l’avant d’Elsa, et de la pluie supplémentaire pourrait tomber de vendredi soir à samedi au passage d’Elsa», peut-on lire.

Des avertissements de pluie sont en vigueur pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La plupart des modèles indiquent une possibilité de 50 à 100 mm de pluie au total sur certaines parties du Nouveau-Brunswick à compter de tôt vendredi jusqu’à samedi matin.

Il n’est pas prévu qu’Elsa génère des vents destructeurs généralisés sur les Maritimes à l’heure actuelle. Toutefois, au sud et à l’est de sa trajectoire sur la région, des vents pourraient souffler en rafales à 60 ou 70 km/h, et de brèves rafales à 80 km/h sont possibles sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et l’ouest de la Nouvelle-Écosse vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi.