Quai de Saint-Édouard de Kent: des homardiers inquiets pour leur saison

Des pêcheurs s’impatientent devant la lenteur de travaux de dragage qui doivent être effectués au quai de Saint-Édouard, près de Bouctouche, une situation qui pourrait compromettre leur saison de pêche au homard qui doit débuter le 9 août.

D’après le comité portuaire du quai de Saint-Édouard, des travaux de dragage doivent rapidement être effectués dans le quai afin d’y augmenter le niveau de l’eau, trop faible pour accueillir les quelque 14 bateaux de pêche qui y sont habituellement amarrés.

«Le niveau d’eau n’est pas assez profond, l’année passée les bateaux avaient déjà de la misère à se tourner de bord», explique Mauryl Bastarache, membre du comité portuaire.

D’après M. Bastarache, qui est aussi pêcheur de homard, le quai doit être dragué après un certain nombre d’années en raison de sédiments qui s’y accumulent. L’été dernier, la situation était suffisamment problématique afin de justifier ces travaux, mais le gouvernement avait dit préférer s’en occuper avant la prochaine saison de pêche.

«On ne comprend pas ce qui se passe, dit-il. On travaille sur ce dossier depuis l’hiver dernier, on a fait toutes les demandes et rien ne bouge.»

D’après le comité portuaire du quai de Saint-Édouard, des fonctionnaires fédéraux auraient récemment indiqué que la cellule d’entreposage qui sert à stocker les sédiments prélevés est pleine et de nouvelles études d’impact environnemental doivent être menées afin de trouver un autre endroit pour l’entreposage.

À environ un mois du début de la saison de pêche, Mauryl Bastarache s’inquiète de voir que les travaux n’ont pas été entamés.

«Ils auraient dû faire ça bien avant, déplore-t-il. La pêche commence au mois d’août, mais d’habitude l’ouvrage est tout fait au mois de juillet et le monde commence à mettre leurs bateaux à l’eau.»

Si les choses ne bougent pas rapidement, M. Bastarache craint que la saison de pêche ne soit compromise. Malheureusement, chercher un autre endroit où amarrer les 14 navires n’est pas envisageable, dit-il.

«Ailleurs? Les quais sont pleins et celui de Saint-Thomas est fermé, précise-t-il. On veut juste que l’ouvrage soit fait maintenant, il est grand temps, on nous a promis l’an dernier que ce serait fait.»

Jeudi, Pêches et Océans Canada n’était pas en mesure de préciser si les travaux seraient réalisés avant que ne débute la prochaine saison de pêche.