Un homme âgé de 37 ans porté disparu

Le Détachement de Stratford de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 37 ans de Charlottetown, qui est porté disparu.

Brody Macintyre a été vu pour la dernière fois le 7 juillet , entre 13h et 14h, près de l’intersection connue localement sous le nom «Ken’s Corner».

La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. Sa famille et la police s’inquiètent pour lui.

Brody Macintyre mesure environ 180 cm (5 pi 11 po) et a une carrure mince. Il a les cheveux brun foncé et une barbe brun foncé. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un pantalon en molleton gris et une casquette de baseball et il transportait un sac de sport.

Si vous croyez savoir où se trouve Brody Macintyre ou si vous l’avez vu depuis l’après-midi du 7 juillet, veuillez communiquer avec le Détachement de Stratford au 902-368-9300.