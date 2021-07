Une vaste opération d’éradication de l’achigan à petite bouche dans la Miramichi

La Fédération du Saumon de l’Atlantique, en collaboration avec plusieurs autres partenaires, s’apprête à réaliser une première historique cet été dans les eaux de la rivière Miramichi: tenter d’éradiquer une espèce entière de ce cours d’eau.

La Miramichi est réputée pour ses saumons et ses truites, mais depuis 2019, une espèce envahissante – l’achigan à petite bouche (smallmouth bass en anglais) – s’y est installée et commence à y proliférer dangereusement.

Il s’agit d’un poisson d’eau douce qui fait compétition directe au saumon et à la truite en matière de nourriture, et qui peut même s’en prendre aux jeunes poissons, ce qui pourrait compromettre la viabilité de ces deux espèces dans cette rivière célèbre pour sa pêche.

Commun à plusieurs endroits en Amériques du Nord, l’achigan à petite bouche n’est toutefois pas considéré comme indigènes au Nouveau-Brunswick. Comment cette espèce s’est-elle alors retrouvée dans la Miramichi?

«Elle a été introduite volontairement par l’homme dans un lac en amont. C’est un poisson qui est très plaisant à pêcher. Le problème, c’est que sa présence nuit énormément aux autres espèces. En fait, dans tous les endroits où elle a été introduite, on a constaté un impact négatif chez les autres poissons», explique Tom Cheney de la Fédération du Saumon de l’Atlantique (FSA).

On croit en effet que la première tentative d’introduction de ce poisson serait survenue au début des années 2000 dans le lac Miramichi situé à plusieurs kilomètres en amont de la rivière Miramichi Sud-Ouest. Ceux qui ont agi de la sorte avec l’espoir de créer une sportive dans ce secteur. La présence d’achigan à petite bouche a été décelée pour une première fois en 2008.

«On a tenté plusieurs méthodes pour tenter d’éradiquer ce poisson du lac, notamment une pêche intensive, une pêche électrique, la pose d’une barrière de protection afin de le contenir. Mais ça n’a pas fonctionné. Le poisson a réussi à passer la barrière et à emprunter un petit ruisseau, si bien qu’à l’automne 2019, plusieurs spécimens ont été capturés dans un segment de la Miramichi Sud-Ouest», raconte

M. Cheney.

Une telle introduction de l’achigan à petite bouche n’est pas unique à la Miramichi. C’est arrivé dans certaines rivières plus au sud de la province. On en retrouve également pratiquement dans chaque rivière de la Nouvelle-Écosse.

Selon M. Cheney, la situation est particulièrement préoccupante puisque ce poisson en est un qui s’adapte très facilement et donc, qui pourrait rapidement coloniser une grande partie du bassin venant de la Miramichi. Qui plus est, les changements climatiques actuels – qui mène notamment au réchauffement des cours d’eau – lui seraient profitables.

«Le bassin versant ici est très complexe et on ne sait pas quelle serait l’étendue des dommages si on laissait cette espèce proliférer. Sans actions ni supervisions, ça pourrait être dévastateur pour les autres poissons indigènes, comme les saumons et la truite, mais aussi l’éperlan, le gaspareau et l’omble fontaine», dit-il.

La solution choisie pour se débarrasser de ce poisson envahissant est somme toute drastique. On parle d’introduire dans l’eau en amont un composé chimique qui élimine littéralement tout ce qui possède des branchies dans la zone traitée, donc tous les poissons. Dans ce cas-ci, on parle d’une distance d’environ 13 à 15 kilomètres dans le secteur de Juniper, non loin de Florenceville. Cette zone se trouve en amont de la rivière, dans un secteur peu fréquenté par les pêcheurs. L’application ne devrait donc pas nuire aux efforts de pêche.

La mesure, qui doit avoir lieu à la mi-août, est drastique et a de quoi faire sourciller les amateurs de pêches.

«Ce n’est vraiment pas quelque chose que nous aimons faire, mais nous en sommes arrivés à ce point, car l’alternative serait de laisser les choses aller, et ce n’est pas une option. L’important, c’est que tous les achigans à petite bouche seront tués grâce à ce traitement. On va tenter de réduire le plus possible les effets négatifs sur les saumons et les truites», souligne M. Cheney, notant qu’une recolonisation de cette partie de la rivière avec les bonnes espèces sera également effectuée après le traitement.

Ce dernier prend par ailleurs soin de souligner que le protocole qui sera utilisé n’est pas expérimental. Il aurait été pratiqué avec succès dans plusieurs autres lacs et rivières à travers le monde.

Il soutient aussi que le composé en question se dissipe très rapidement dans l’eau et qu’il n’aurait aucun effet à long terme.

Afin de s’assurer qu’il ne se dissémine pas sur une portion plus longue de la rivière que celle prévue pour traitement, un neutralisant sera également mis à l’eau à l’endroit estimé où l’application doit se terminer.

D’ici cet exercice, la collaboration des pêcheurs est néanmoins sollicitée par la FSA. On leur demande entre autres de ne pas remettre à l’eau les achigans à petites bouches, de noter l’endroit de sa capture et de contacter le ministère de Pêches et Océans afin de les leur remettre.