COVID-19: Aucun nouveau cas pour une quatrième journée consécutive

La Santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 vendredi, pour une quatrième journée consécutive.

Depuis hier, deux personnes se sont rétablies; il y a sept cas actifs. Deux patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick.

À ce jour, 47,5% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 79,1% ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose si au moins 28 jours se sont écoulés depuis leur première dose. Ils sont invités à fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.