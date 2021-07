Pendant ce temps, l’Î.-P.-É. embauche 100 nouvelles infirmières…

Pendant que certaines provinces canadiennes – y compris le Nouveau-Brunswick – éprouvent des difficultés à recruter de la main-d’oeuvre pour leur réseau de la santé, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard annonce que plus de 100 infirmières autorisées rejoindront son système de santé afin de pratiquer d’un bout à l’autre de la province.

Le gouvernement signale que plusieurs des nouvelles recrues sont déjà à l’emploi de Santé Île-du-Prince-Édouard et que d’autres commenceront dans les semaines à venir.

Depuis janvier dernier, l’Île-du-Prince-Édouard a embauché 101 nouvelles infirmières autorisées, y compris 76 personnes nouvellement diplômées dans le cadre du programme d’incitatifs pour le recrutement de personnel infirmier, huit diplômés qui ne faisaient pas partie du programme d’incitatifs, et 17 infirmières venues d’autres provinces.

Le ministre de la Santé et du Mieux-être, Ernie Hudson, affirme que ce personnel infirmier apportera ses compétences et son expertise dans plusieurs domaines, notamment en soins d’urgence de première ligne et en santé publique.

D’autre part, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard investit 1,5 million $ afin d’établir un programme pluriannuel de recrutement et de maintien en poste pour attirer, retenir et développer des professionnels des soins infirmiers. Il y a présentement une promotion virtuelle des emplois auprès de divers programmes de soins infirmiers au Canada, de même que des campagnes sur les médias sociaux.