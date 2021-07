Saint-Quentin: pas de festival, mais un spectacle

À défaut de pouvoir tenir un festival pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de la COVID-19, la direction du Festival Western de Saint-Quentin profitera des allègements sanitaires pour proposer un grand spectacle.

«On voulait être présent dans le paysage, montrer que même s’il n’y a pas de festival, nous sommes toujours en vie.»

Après avoir dû annoncer à deux reprises (l’an dernier et cette année) à la présentation du plus grand rassemblement de cowboys dans les Maritimes, le président du Festival Western de Saint-Quentin, Bertrand Leclerc, avait finalement une bonne nouvelle à offrir aux festivaliers.

Les artistes country Laurie et Hert Leblanc ont confirmé leur présence pour un spectacle extérieur qui se déroulera le 21 août prochain dans l’arène du festival à Saint-Quentin. Pour le moment, 1000 billets ont été débloqués, soit 500 dans les estrades et 500 sur le parterre. Il se pourrait toutefois – avenant que les consignes de la Santé publique soient plus permissives d’ici là – que des places additionnelles soient ajoutées d’ici là.

«Ça ne sera pas une édition du festival, mais bien un événement à part organisé par le festival», prévient M. Leclerc, soulignant qu’il était hors de question de se risquer à présenter les événements phares du festival, comme les compétitions de rodéo dans l’incertitude actuelle.

«On tenait vraiment à présenter un événement durant l’été malgré l’annulation du festival, raviver l’étincelle au sein des amateurs, car c’est difficile de la garder après une absence de deux ans. On a tellement travaillé fort pour amener notre festival là où il est aujourd’hui, on ne veut pas retourner à la case départ. Il y a des festivals qui risquent malheureusement de ne pas survivre à cette absence, et on veut à tout prix éviter cela», dit-il.

Les billets pour l’événement seront disponibles à compter de la semaine prochaine. À noter que si jamais il pleut abondamment la journée du spectacle, ce dernier ne sera pas annulé, mais plutôt relogé à l’intérieur de l’aréna voisin.

Selon M. Leclerc, les billets risquent de s’envoler rapidement.

«Ça fait tellement longtemps qu’on n’a pas eu d’événement du genre dans la région. Je crois que les gens ont soif de spectacles, de rassemblement, de fêtes», dit-il.

Afin d’accommoder les gens de l’extérieur de Saint-Quentin, le camping du festival sera également ouvert exceptionnellement les 20 et 21 août.