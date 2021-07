Surcharge des urgences: pas d’amélioration en vue

Pas de répit dans les salles d’urgence cet été. Le manque de personnel et la charge de patients ne se sont pas allégés, même si les réseaux de santé font des pieds et des mains pour trouver des solutions.

La pénurie de personnel et le niveau d’occupation des lits d’hôpitaux mettent à mal le système de santé depuis des années, mais le problème s’est empiré au cours des derniers mois. Le système tient le coup, mais la situation ne peut plus durer, selon le Dr Pierre Tremblay,

urgentologue à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

L’été apporte historiquement une diminution des visites aux urgences et des hospitalisations, mais cela ne se produit pas jusqu’à maintenant cette année.

«On s’attendait à avoir un peu de répit de ce côté-là. On s’est rendu compte que cette année, du moins, ça n’arrive pas», dit celui qui est aussi chef de département d’urgence dans la zone 6 et directeur médical régional des urgences au Réseau de santé Vitalité.

En raison de la pandémie, plusieurs patients souffrant de problèmes de santé chronique n’ont pas pu obtenir les soins de base aussi régulièrement qu’ils l’auraient pu au cours des 16 derniers. C’est l’un des facteurs qui contribuent à ce phénomène, selon lui.

«Ça a des répercussions sur le fait que les maladies ont décompensé plus que d’habitude.»

Quand ces gens-là se présentent à l’hôpital, ils ont donc besoin d’être hospitalisés alors qu’ils pouvaient autrefois recevoir des traitements à l’externe, soutient le docteur.

Il affirme toutefois que le Réseau tient le coup, mais que «l’élastique est étiré aussi loin qu’il peut l’être».

Pendant l’été, les vacances du personnel des hôpitaux pèsent aussi très lourd dans la balance. Le Dr Tremblay affirme qu’à sa connaissance, personne n’a dû annuler ses vacances pour maintenir un service jusqu’à maintenant.

Il estime aussi que l’arrivée d’une nouvelle cohorte d’infirmières devrait alléger la pression sur le système.

«Mais un pansement sur le bobo, ça ne guérit pas le bobo.»

Les maux du système de santé sont complexes et il n’existe pas de solution à court terme, selon lui.

«Toute la manière dont les soins de santé sont donnés à la population du N.-B. a besoin d’être réinventée, sinon on va continuer sur une lancée de crises interminables. C’est la réalité.»

Des fermetures temporaires chez Horizon

Le Réseau de santé Horizon, de son côté, a été forcé à trouver des solutions peu alléchantes.

L’urgence de l’hôpital de Sackville est fermée les soirs de fin de semaine cet été. Celle d’Oromocto ferme à 16h chaque soir plutôt qu’à 22h.

Jeudi, le Réseau a annoncé que le service d’urgence de l’Hôpital Hôtel-Dieu de St. Joseph, à Perth-Andover, ne sera plus ouvert 24 heures sur 24, mais plutôt de 8h à 18h.

Jean Daigle, VP communauté chez Horizon, affirme que le Réseau mène un recrutement «agressif» de personnel pour tenter de pallier au manque de ressources humaines qui a mené à ces réductions de services.

L’organisme a notamment engagé 42 médecins de famille l’an dernier et a ajouté des cliniques d’infirmières praticiennes à Fredericton et Saint-Jean pour rayer quelque 12 000 noms de la liste d’attente pour un fournisseur de soins de santé primaire.

«Dans les mois à venir, nous allons mettre sur pied ce qu’on appelle des cliniques de détournement des services d’urgences à Fredericton, à Moncton et à Saint-Jean», dit aussi Jean Daigle.

Ces cliniques permettront aux cas non-urgents qui se présentent à l’urgence d’être traités par des infirmières praticiennes ailleurs.

En juin, Vitalité a lancé un projet similaire qui permet aux patients ayant des problèmes non-urgents de recevoir des soins dans une clinique médicale dans un délai de 48 heures.

Jusqu’à maintenant, cette mesure n’a pas beaucoup réduit l’achalandage dans les urgences, en partie puisque le transfert se fait sur une base volontaire, selon le Dr Pierre Tremblay.

Contrairement à ce qui se passe du côté d’Horizon, le Dr Tremblay affirme que Vitalité ne planifie pas de fermetures temporaires des urgences, mais que le Réseau est tout de même «à la merci de la malchance».

«C’est une danse qu’on a besoin de faire au quotidien, de trouver du personnel infirmier et des médecins pour continuer à garder toutes les urgences ouvertes. On est tellement étirés que s’il y a un médecin qui fait un accident de vélo et qui se casse un bras, ça se peut que ça (fermer une urgence) arrive», affirme-t-il.