COVID-19: il ne reste plus que six cas actifs au Nouveau-Brunswick

La Santé publique du Nouveau-Brunswick rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 pour la cinquième journée consécutive. samedi.

Il y a maintenant six cas actifs, le plus petit nombre depuis le 6 octobre 2020. Seules les régions de Moncton (4) et Fredericton (2) comptent des cas de la maladie. Il y a une personne hospitalisée dans la province, mais pas aux soins intensifs.

Près de la moitié de la population admissible (49,1%) ont reçu leur deux doses du vaccin. Et près de 80% (79,3%) ont reçu au moins une dose.