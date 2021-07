52e Gala de la chanson de Caraquet: le groupe Écarlate triomphe

Jouer devant un véritable public a manqué à de nombreux musiciens au cours de la pandémie, mais en raison d’un drôle concours de circonstances, les jeunes membres du groupe Écarlate n’ont jamais même eu cette occasion. Cela ne les a pas empêchés de se démarquer au 52e Gala de la chanson de Caraquet, qui a eu lieu samedi soir.

Étudiants à l’école l’Odyssée de Moncton, les trois membres du groupe, Daphné McIntyre, Clémence Langlois et Samuel LeBlanc, se connaissent depuis longtemps. Ils ont formé Écarlate en novembre 2020 afin de pouvoir participer au concours les Accrocs de la chanson.

«Dans le fond, nous étions tous de bons amis auparavant. Au début, j’étais pour participer aux Accrocs en solo, mais j’ai décidé qu’avec la COVID, que ce serait pas trop le fun toute seule. Deux de mes meilleurs amis sont aussi musiciens, donc à la dernière minute, j’ai proposé qu’on forme un groupe juste pour s’amuser. On n’avait pas trop d’attentes», explique Daphné McIntyre.

À cause des restrictions sanitaires, jusqu’à samedi, toutes leurs prestations avaient été faites virtuellement ou dans des salles quasi-vides. Samedi soir, leurs attentes ont été pulvérisées. Ils sont retournés à Moncton avec le Prix Jacques Boucher Architecte – Grand Lauréat du Gala de la chanson, le Prix du public, le Prix Voir Miscou et Mourir et ils partagent le Prix Cielo Glamping Maritime avec le groupe Ananas, de Bathurst.

«On est en état de choc», dit Samuel LeBlanc.

«C’est tellement fou. Je ne l’ai pas encore réalisé. C’est très inattendu», ajoute Daphné McIntyre.

Puisqu’ils sont les grands lauréats du Gala de la chanson, ils participeront à la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby. Les trois musiciens de 17 ans entendent consacrer la prochaine étape de leur jeune carrière à l’écriture de nouvelles chansons afin d’être prêts pour Granby.

«C’est une surprise. On s’en va écrire d’autres tounes!»

Le groupe Ananas. De gauche à droite, Sam Newman, Samuel Mallais, Guillaume Pitre-Godin et Ayden Hutchinson. -Acadie Nouvelle: David Caron L’ensemble des finalistes du 52e Gala de la Chanson de Caraquet ont partagé la scène pour un numéro en groupe. – Acadie Nouvelle: David Caron

Une grande soirée pour Samuel Mallais et le groupe Ananas

L’auteur-compositeur-interprète Samuel Mallais, de Bathurst, et le groupe Ananas (dont Samuel Mallais est membre) ont également terminé la soirée avec plusieurs distinctions.

Samuel Mallais, qui a participé au Gala de la chanson en 2019, a remporté le Prix Vitrine Moisson d’art, le Prix camp chanson Petite-Vallée et le Prix interprétation. Son groupe Ananas, qui comprend aussi les musiciens Sam Newman, Guillaume Pitre-Godin et Ayden Hutchinson, a été récompensé avec le Prix Coup de cœur du Festival international de la chanson de Granby.

Le groupe existe depuis quelques années. Il a même lancé un EP – Fausse Réalité – en 2020. Mais, la réalité de la pandémie a freiné leurs ambitions.

«J’étais au Québec pour mes études et avec la fermeture des frontières, on ne pouvait pas se voir pour pratiquer en personne», raconte Samuel Mallais.

«Avec notre EP, on avait hâte de faire des shows et de faire une petite tournée. On n’a pas eu l’occasion de le faire. On a encore la flamme et ce soir, c’a été la première fois qu’on a pu jouer deux pièces de notre EP, donc on est content», ajoute-il.

De son côté, Ellie Côté, auteure-compositrice-interprète, originaire de Shediac River, a remporté le Prix coup de coeur Pays de la Sagouine, alors qu’Omram, originaire de la Côte-d’Ivoire et étudiant au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la Péninsule acadienne, a gagné le Prix Festival Acadien. Maxime Boudreau, de Bathurst, est lauréat du Prix de l’Équipe et Valérie Gionet, de Caraquet, a reçu le Prix de la chanson étoile.

L’ensemble des huit finalistes ont reçu les prix Musique NB et Radarts.

Pas d’écrans!

Ce ne sont pas seulement les musiciens qui étaient heureux de se retrouver devant un public. Le public était également heureux de se retrouver au Carrefour de la mer de Caraquet avec de la musique live.

«Ça me rend tellement heureux, je ne sais pas vraiment comment l’exprimer», dit Maxime McGraw, de Tracadie. Il y a plusieurs années, Maxime McGraw s’est lancé sur la scène du Carrefour de la mer en tant que finaliste du Gala de la chanson. Samedi soir, il y était en tant que membre du public et comme représentant de la Société culturelle des Tracadilles, qui avait un prix à remettre en fin de soirée.

«À Tracadie, on a recommencé à refaire des spectacles. J’étais tellement content de me retrouver dans une petite foule et d’écouter de la musique avec la vraie dynamique de la chose. Il n’y avait pas d’écrans.»

Le spectacle a aussi été diffusé sur Internet.