COVID-19: 50,4% des Néo-Brunswickois pleinement vaccinés

Un peu plus de la moitié de la population âgée de 12 ans et plus au Nouveau-Brunswick est officiellement pleinement vaccinée contre la COVID-19.

Selon les données publiées dimanche par la Santé publique, 50,4% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses du vaccin et 79,5% des gens ont reçu au moins la première dose.

Le gouvernement provincial s’engage à mettre fin à l’arrêté d’urgence et de lever les restrictions sanitaires lorsque 75% des gens seront pleinement vaccinés. Il espère atteindre cet objectif d’ici le 2 août.

Pour une sixième journée consécutive, aucun nouveau cas n’a été annoncé au Nouveau-Brunswick par la Santé publique, par ailleurs, la province comptait seulement 6 cas actifs, dont quatre dans la zone 1 (région de Moncton) et deux dans la zone 3 (région de Fredericton et l’ouest du Nouveau-Brunswick).

Une personne atteinte de COVID-19 est actuellement à l’hôpital, mais pas aux soins intensifs.